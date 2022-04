Morissanda reçu par le président Akufo-Addo: « l’arbre à palabres africain ne produit pas de fruits sanctions »

Lundi dernier, le ministre guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale. de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger a été reçu par le président du Ghana et président en execrcie de la Cedeao Nana Akufo-Addo, à Accra.

Cette rencnntre qui vise à éviter les sanctions de la Cedeao qui avait exigé de Conakry un chronogramme de la transition au plus tard le 25 avril s’est bien déroulée, si l’on en croit Dr Morissanda Kouyaté qui dit avoir eu une oreille attentive du Ghanéen, fin connaiseur de la Guinée.

« Gratitude, Au nom du Président de la transition, Chef de l’Etat S.E Colonel Mamadi Doumbouya, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à S. E Nana Akufo-Addo, Président du Ghana et Président de la CEDEAO pour l’accueil chaleureux et fraternel qu’il m’a réservé ce 25 avril 2022 à Accra », a évoqué le ministre « souverainiste ».

« Porteur d’un message de fraternité et de responsabilité du Président Doumbouya, j’ai eu l’honneur de recevoir en retour une bonne compréhension et de sages conseils du Président Nana Akufo-Addo. La volonté de travailler ensemble pour une transition guinéenne apaisée au sein d’une CEDEAO protectrice s’est clairement manifestée au cours de cette audience fraternelle

Merci aux deux Présidents pour leur confiance », informe le patron de la diplomatie guinéenne. Avant de conclure : « l’arbre à palabres africain ne produit pas de fruits sanctions ».

Au pouvoir depuis le 5 septembre dernier, jour de l’arrestation de l’ex-président Alpha Condé, la junte-dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya- peube encore à se prononcer sir la duree de transition.

Elisa Camara