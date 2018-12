Mort de Amadou Diallo : l’UFDG se prononce…

La cellule de communication de LUFDG, au nom de la direction nationale, réitère les condoléances émues du parti à la famille du jeune Amadou Diallo qui a rendu l’âme le dimanche 22 décembre 2018 à l’hôpital sino-guinéen.

Les faits rapportés, tant des amis du défunt que de sa famille, sur les circonstances qui ont entouré la mort de feu Amadou Diallo sont les suivants. Un groupe d’amis s’est donné rendez-vous, au petit matin de ce dimanche fatidique, au domicile de M. Cellou Dalein Diallo sis à la Minière, point de départ pour Kassa où les jeunes gens comptaient enterrer la vie de garçon d’un des leurs. Mais puisque on ne peut rien changer à son destin, Amadou Diallo aussitôt arrivé décide de se baigner. Après un instant, le manque de bruit de la piscine intrigue les amis installés sur la terrasse attenante. L’un d’eux s’y précipite pour constater qu’il est au fond de la piscine dans un état comateux. Sorti de l’eau, et après les exercices primaires qu’on applique à un noyé, il donne encore des signes de vie avant d’être conduit à l’hôpital sino- guinéen pour des soins appropriés. Malheureusement, il rend l’âme avant sa prise en charge.

Le Jeune Amadou Diallo a trouvé le repos, et « quand le mort repose, il faut laisser reposer sa mémoire ». Aucune allégation n’entraînera l’UFDG dans une polémique impudique. Partageons la douleur de la famille éplorée et prions pour l’âme du défunt.

La cellule de communication de l’UFDG