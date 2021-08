Mort de K² : Makissa rend hommage à son professeur, combattant infatigable et loyal du RPG

C’est avec consternation et une grande tristesse que j’ai appris, loin du pays en mission d’État à Paris ou je dois prendre part aux travaux du conseil d’administration de la CBG, la mort subite et tragique de l’ancien Ministre de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté K2 .

L’onde de choc provoquée par cette disparition est d’autant plus grande, quelle témoigne de la nature incontestablement humaine de l’homme, de son vivant.

Politiquement, K2 était de tous les combats pour la défense des idéaux du RPG. Il le faisait avec conviction, sincérité et loyauté.

Notre collaboration en 2015 pour la campagne de la présidentielle de la même année, m’a permis de m’assurer de ces vertus et qualités qui caractérisaient le défunt.

K2 était aussi un enseignant dans l’âme, un éducateur abouti qui a su transmettre avec pédagogie ses connaissances. Je peux bien témoigner de tout cela pour avoir été son élève au collège de Sangoyah.

Dors en paix mon professeur !

Par cette occasion, j’adresse mes condoléances aux familles biologique et politique de l’illustre disparu, au chef de l’Etat Pr Alpha Condé, ainsi qu’à la nation toute entière qu’il a servi avec passion et dévouement.

Aboubacar Makissa Camara

DG des impôts, en mission à Paris