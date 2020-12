Mort de Roger Bamba : les Etats-Unis ‘’exhortent le gouvernement à respecter les procédures régulières et l’Etat de droit’’

Dans un communiqué, les Etats Unis ont déploré la mort jeudi de l’opposant guinéen Roger Bamba et exhorté le gouvernement à respecter les procédures régulières et l’Etat de droit’’

Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique sur la Mort de Roger Bamba…

L’Ambassade des Etats-Unis à Conakry déplore la perte du militant de l’opposition Roger Bamba, décédé le 17 décembre après avoir été placé en détention préventive depuis le 10 septembre. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Les Etats-Unis exhortent le gouvernement de Guinée à respecter les procédures régulières et l’Etat de droit en s’attaquant aux perceptions de restrictions ciblées sur les dirigeants de l’opposition et en veillant à ce que les personnes détenues bénéficient de procès équitables sans retard injustifié. Nous encourageons le gouvernement à donner la priorité aux enquêtes et à des procédures judiciaires transparentes afin que les responsables des violences soient tenus de rendre des comptes.

Conakry, le 17 décembre 2020