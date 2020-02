Mort de Souleymane Barry : sa famille s’en remet à Dieu

Hier jeudi, 20 février, en marge de l’appel à résister du FNDC contre l’adoption d’une nouvelle constitution, un jeune de treize ans a été tué par balle à Wanindara en marge de la résistance active et permanente du front national pour la défense de la constitution (FNDC). Ce jeune du nom de Souleymane Barry était un élève de la 8ème année.

Son papa, inconsolable, indique qu’il ne pardonnera pas aux auteurs de cet acte.

“J’étais au décès de mon jeune frère à Dalaba, je suis revenu trouver qu’ils ont tiré sur mon fils. On l’a transporté à Ignace Deen, ils étaient avec Hadja Halimatou Dalein. Moi je n’ai rien à dire si ce n’est de dire que je ne pardonne pas l’auteur de la mort de mon fils. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu leurs enfants se faire tuer, donc moi je ne peux pas être devant toutes ces personnes. Ce que je veux dire, c’est que je suis avec eux…. Cet enfant était un homme bon, c’était un homme en qui j’avais confiance. Parmi tous mes enfants, il était mon préféré parce qu’il était sur le droit chemin”, a indiqué Boubacar Barry.

Selon des témoignages recueillis auprès de ses amis, Souleymane Barry ne participait à aucune manifestation, au contraire, il a été tué alors qu’il se rendait à son école coranique.

Excédé par cette énième tuerie dans sa commune, le maire de Ratoma demande aux autorités de faire en sorte que les tueries s’arrêtent.

“Il y a quelques jours, j’ai passé une interview pour demander à ce qu’on arrête de tuer des enfants chez nous. Celui qui est mort aujourd’hui n’avait que 13 ans. Je demande aux autorités de prendre des dispositions pour éviter qu’on ne tue des enfants chez nous. On ne fait pas ça à Matam, on ne fait pas ça à Kaloum, on ne fait pas ça à Dixinn alors qu’on arrête de tuer des enfants chez moi, dans ma commune. Nous allons prendre des dispositions au niveau de la commune en rapport avec tous les conseillers de la commune. On a 45 conseillers et ces 45 sont issus de tous les partis”, a dit Issa Soumah qui s’est rendu avec une délégation dans la famille mortuaire.

En ce moment, le corps de la victime se trouve à la morgue de l’hôpital d’Ignace Deen et vient ainsi allonger la liste des tués par balles à Conakry.

Thierno Sadou Diallo

