Mort du Dr Ibrahima Fofana : Hadja Rabi révèle ce que le chauffeur du syndicaliste lui a dit…

La présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Hadja Rabiatou Diallo était l’invitée de Guineenews ce mercredi, 17 mars 2021, dans son émission « Sans concession ».

A cette occasion, plusieurs questions lui ont été posées dont celle liée à la mort de son collègue syndicaliste, Dr Ibrahima Fofana, fauché au mois d’avril 2010, dans un accident de la circulation à Tormélin, dans la préfecture de Fria, alors qu’il partait en mission syndicale avec certains de ses camarades.

Sur cette mort tragique qui suscitent encore des interrogations chez bon nombre de Guinéens, l’ancienne patronne de la puissante confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) révèle : « Ce jour-là, on s’était convenu qu’il aille à Fria et quelle que soit l’heure, Dr Fofana viendra me faire le compte rendu de ce qu’ils sont convenus à la bourse du travail par rapport aux futures élections. Et je l’attendais quand on m’a annoncé le décès. On s’est dit beaucoup de choses et lui et Magbè ce jour-là. Je suis partie jusqu’au lieu de l’accident pour voir », a-t-elle martelé.

Poursuivant, elle dira que « mais, ça va se savoir (…) Parce que je me dis qu’à plusieurs reprises, Fofana et moi, nous avons été séquestrés quelques fois où les travailleurs n’ont même pas su. On n’a même pas osé dire aux travailleurs. Mais il y a des témoins. Ils sont là encore. Des hauts cadres qui savent ce que nous avons subis à un moment donné. Le chauffeur qui conduisait le véhicule m’avait dit quand je suis allé le voir au Maroc, avec mon collègue Yamoussa Touré qui était blessé parce que tous ceux qui étaient du côté de Fofana sont morts. Tous ceux qui étaient du côté du chauffeur ont été blessés. Donc il m’a dit, Hadja, je ne sais pas ce qui m’est arrivé mais je ne me contrôlais plus. Je ne sais pas dans la conduite. Peut-être qu’il est encore vivant. Je ne sais pas où il se trouve, mais s’il m’écoute, il s’est confié à moi et devant témoin. Pour dire que vraiment, il ne comprend pas comment l’accident là est survenu. Il ne se contrôlait plus. C’est pourquoi je dis que ça va se savoir (…) »

Youssouf Keita