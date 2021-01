Mort en détention de Mamadou Oury Diallo : le FNDC exige ”une enquête internationale”

COMMUNIQUE- Le FNDC est endeuillé par la triste nouvelle de l’assassinat d’un autre détenu politique, Mamadou Oury Barry, ce samedi 16 Janvier 2021 à la Maison Centrale de Conakry qui est devenue une tombe pour les opposants au troisième mandat du clan Alpha Condé.

Le régime d’Alpha Condé poursuit l’exécution de son plan macabre visant l’élimination de ses opposants et des militants de la démocratie. Mamadou Oury Barry a été kidnappé depuis août 2020, illégalement détenu à la Maison centrale sans procès et dans des conditions insupportables ayant causé sa mort à l’âge de 21 ans.

Le FNDC condamne vigoureusement cet énième assassinat de prisonnier politique commandité par le régime d’Alpha Condé et exige qu’une enquête internationale soit diligentée sur la pratique de la torture et d’autres méthodes secrètes d’élimination dans les prisons en Guinée.

Cet assassinat ainsi que la mort subite de plusieurs prisonniers politiques, quelques jours après leur libération, s’inscrivent dans un plan d’instauration d’une dictature atroce en Guinée.

Le FNDC exprime sa vive préoccupation et alerte l’opinion nationale et internationale que les vies des centaines de leaders de la société civile et de partis politiques illégalement détenus en prison sont en danger. Ils sont tous exposés à la guillotine secrète mise en place par Alpha Condé et son clan.

Le FNDC adresse ses sincères condoléances à la famille de Mamadou Oury Barry ainsi qu’à celles des centaines de Guinéens tués par le régime d’Alpha Condé pour imposer un troisième mandat illégal au peuple de Guinée.

Nous exprimons tout notre soutien à toutes les personnes illégalement emprisonnées et exigeons leur libération immédiate.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 19 janvier 2021.