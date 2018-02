Meurtre du gendarme N’Famara Chérif Yansané à Bomboli : le gal Ibrahima Baldé promet l’enfer aux auteurs du crime

Lors de la cérémonie funèbre de l’adjudant-chef N’Famara Chérif Yansané qui s’est déroulée ce vendredi en présence des membres du gouvernement, officiers et sous-officiers, le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, par ailleurs Directeur de la justice militaire, le général Ibrahima Baldé a annoncé l’arrestation d’un présumé assassin du gendarme tué, lundi dernier à Bomboli sur l’axe Bambéto-Cosa, dans la commune de Ratoma.

Dans son allocution de circonstance, le patron de la gendarmerie guinéenne a indiqué que cet acte ne mettra aucunement en cause l’engagement des services de sécurité à accomplir correctement leur mission régalienne.

‘’C’est avec un cœur mépris que je prends la parole à l’occasion de la cérémonie funéraire de l’adjudant-chef N’Famara Chérif Yansané, lâchement assassiné le lundi à Bomboli sur l’axe Bambéto-Cosa. Cet acte déplorable est une conséquence de l’œuvre de manipulateur qui cherche à opposer les services de sécurité aux paisibles citoyens. Commandant chef, chérif Yansané est décédé à la fleur de l’âge et vient s’ajouter à la longue liste des gendarmes tombés au champ d’honneur en service commandé (…) Je tiens à rassurer les citoyens guinéens et le gouvernement que cet acte ne mettra aucunement en cause l’engagement des services de sécurité à accomplir correctement leur mission régalienne qui consiste à assurer la sécurité publique, maintenir l’ordre public, protéger les institutions de la République, lutter contre la criminalité dans toutes ses formes conformément aux lois et règlement dans le strict respect’’, a-t-il déclaré.

On a pris un des éléments très dangereux que nous allons montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale

Poursuivant, il (général Baldé) a invité les citoyens au calme et à la retenue. ‘’J’invite les citoyens aussi au calme et à la retenue afin de préserver les bonnes relations qui ont toujours existé entre eux et les services de sécurité. Toutefois, j’assure et je réassure que les auteurs de ce crime crapuleux seront recherchés, interpellés et traduits devant la justice pour être châtiés conformément à la loi. (…). Nous avons déjà commencé à prendre parce qu’hier, on a pris un des éléments très dangereux que nous allons montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale’’, annonce général Baldé, avant d’inviter les agents de l’USSEL à observer les respects de code de conduite.

Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale a précisé que les militaires et paramilitaires qui sont tombés sur le champ de bataille bénéficieront de leur solde jusqu’à la liquidation de la pension de réversion.

‘’Les militaires et paramilitaires de tous les grades confondus quelle que soit la durée de leur service, décédés au cours d’une opération à l’intérieur comme à l’extérieur du pays lors d’une mission de maintien d’ordre public, les intéressés conformément à leur grade au moment du décès bénéficieront de la solde jusqu’à la liquidation de la pension de réversion’’ a-t-il conclu.

Par Yaya Dramé

*gal : abréviation de général

