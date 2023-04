Mort par balle de Ibrahima Sory Sacko à Wonkinfong : le parquet de Coyah se prononce…

🔴COMMUNIQUÉ✠️Le Parquet du tribunal de la première instance de Coyah tient à informer l’opinion nationale publique que dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril 2023, aux environs de 2h du matin, une équipe de la patrouille de la BAC 15 s’était rendue à Wonkifong carrefour Nasser, suite à une dénonciation téléphonique d’un citoyen pour procéder à l’interpellation des distributeurs et consommateurs du chanvre indien. C’est au cours de cette opération policière que quelques personnes mal intentionnées ont semé la confusion au niveau des habitants du quartier en distillant des véritables fausses rumeurs sur la véritable raison de la patrouille et en poussant des jeunes à empêcher les agents à effectuer la mission régalienne de protéger les citoyens et leurs biens.

Cette manipulation de l’opinion savamment orchestrée par des complices a eu pour résultat une opposition farouche suivi d’altércation regrettable entre les agents et la population, que les services de l’ordre sont venus protéger. Ces agents se sentaient en danger ont procédé à des tirs de sommation pour se frayer un chemin et ces dans ces circonstances malheureusement qu’une balle perdue dans sa chute a touché mortellement M. Ibrahima Sory Sacko, âgé de 19 ans, élève, qui après être admis à l’hôpital a succombé de sa blessure.

Suite à ces événements douloureux, le procureur de la République près le tribunal de la première instance de Coyah, au nom du président de la République, le président de la transition, chef suprême des armées et du ministre de la Justice et des droits de l’homme, tient d’abord à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille et rassure les citoyens de Coyah qu’une enquête sur instruction du ministre de la justice et des droits de l’homme est déjà ouverte contre ces agents pour des faits d’homicide involontaire conformément aux dispositions de l’article 216 du code pénal afin d’élucider davantage sur les circonstances de cette mort.

Fait au parquet de Coyah le 16/04/2023