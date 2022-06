Mort par balle de Thierno à Hamdallaye: Charles Wright présente les résultats de l’autopsie, réclame la liste de tous les agents…

Comme annoncé précédemment, le Parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry a rendu publics ce lundi 06 juin 2022, les résultats de l’autopsie médico-légale et les enquêtes de la police technique et scientifique en rapport avec la mort par balle de Thierno Mamadou Diallo âgé de 19 ans à Hamdallaye le mercredi dernier, alors qu’il serait venu dans un cyber pour transférer des vidéos de séries dans un ordinateur, selon le prestataire devant lequel les faits se sont produits.

Le Procureur Général a lors d’un point de presse qu’il a tenu ce jour porté à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que les témoins des faits ont été identifiés avec la garantie de leur protection pour l’identification sans délai de l’auteur des faits.

Après la divulgation de ses différents résultats obtenus et conformément aux dispositions de l’article 42 du Code de procédure pénale, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a, par lettre n° 701/PG/CA/C/2022 en date du 05 juin 2022, instruit le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn de procéder à l’ouverture d’une enquête préliminaire contre X pour des faits d’homicide volontaire commis sur la personne de Thierno Mamadou DIALLO, élève en classe de 10ème année, fils de Oumar Lawal et de Fatoumata DIALLO.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a dans sa communication relative à l’autopsie médico-légale du corps, dit ceci: « Monsieur Thierno Mamadou DIALLO est mort d’un traumatisme balistique facio-cervical avec un tir unique selon une trajectoire quasi horizontale d’avant en arrière avec un orifice d’entrée à l’hémiface gauche et un orifice de sortie dans la région cervicale à la face postérieure du cou (c3-c4). Ce trajet balistique a entraîné une fracture de la mandibule gauche, une fracture des vertèbres cervicales c3-c4 avec section médullaire. La mort est consécutive à la section médullaire avec une atteinte du bulbe rachidien qui est le centre cardiorespiratoire responsable d’un arrêt cardiaque et d’une détresse respiratoire. Le Parquet Général, sur la base du rapport médico-légal en date du 03 juin 2022 du service de médicine légale de l’hôpital Ignace Deen porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que la cause de la mort de Thierno Mamadou DIALLO est due à un traumatisme d’origine balistique tiré dans une position de génuflexion probable de la victime »

Dans le même ordre d’idée, le Procureur Général instruit au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn, conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42, 43,44 et 45 du code de procédure pénale » d’enjoindre par voie de réquisition au Directeur Général de la Police Nationale et du Directeur Régional de la Police de Conakry, la communication sans délai de l’ordre opérationnel des unités d’intervention, notamment les unités de la Brigade Anticriminelle qui patrouillaient dans la zone au moment des faits poursuivis sous peine de poursuite Judiciaire pour refus illégal d’un service légalement dû et entrave à l’action de la justice »

Il instruit en outre par voie de réquisition » le dépôt de la liste de tous les agents des unités d’intervention concernées par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile dans un délai de trois (03) jours à compter de la présente instruction et le placement des lieux du crime sous mains de justice pour faciliter le travail des enquêteurs. Le Parquet Général rappelle que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et dans un délai raisonnable dans l’intérêt d’une bonne administration de l’enquête en cours », rassure Alphonse Charles Wright, tout en mettant en garde contre toute récupération politique d’une enquête judiciaire et réitère qu’il engagera des poursuites judiciaires conformément à la loi.

À retenir que le Parquet Général communiquera le 24 juin 2022 sur l’évolution de l’enquête dans la limite du secret de ladite enquête.

Mamadou Yaya Barry