Mory Kaba, président AGN: « au pouvoir, nous pouvons payer 800 dollars à tous les fonctionnaires guinéens.. »

A l’occasion de la rentrée politique de son parti Avenir d’une Guinée Nouvelle (AGN), Mory Kaba qui s’est exprimé sur le budget de l’État guinéen, a déclaré samedi que pour pallier aux problèmes économiques de la Guinée, le circonstancialisme serait l’idéologie la mieux indiquée. La résumant en trois points : politique, économique et social, le parti AGN entend s’en servir en nationalisant certains moyens de production tel que la SAG (Société aurifère de Guinée) dans l’optique de donner aux Guinéens une vie descente et épanouie.

« Nous avons réfléchi. Nous avons pensé pendant des jours et des nuits pour essayer de sortir quelque chose scientifiquement, comme un instrument économique pour essayer d’aider la Guinée à sortir de sa léthargie. Et jusque là où nous sommes aujourd’hui, demandez à tout économiste en République de Guinée, personne ne pourra vous dire le contraire de ce que nous sommes en train de brandir qui est le circonstancialisme (…). Pour ceux qui connaissent l’économie, la Guinée a un budget de 2,5 milliards depuis plus de 10 ans, recettes et dépenses. Mais cependant vous avez une société aurifère comme la SAG qui appartient au privé, allez-y dans tous les pays développés au monde, les pays sérieux, vous ne verrez pas une société à la dimension de la SAG qui appartient au privé. Nous de l’AGN, le jour que nous allons venir [au pouvoir], nous allons prendre ces moyens de production, les mettre dans le portefeuille de l’État pour essayer d’avoir de l’argent et ensuite nous allons créer des champions nouveaux. C’est pourquoi on a démontré comment est-ce que nous pouvons payer tous les fonctionnaires guinéens 800 dollars et quitter de 100.000 fonctionnaires en allant jusqu’à 250.000 fonctionnaires. À ce jour, personne n’a pu nous dire le contraire. C’est la qualité de l’AGN, venez à l’AGN », a-t-il appelé.

