Moscou : Dr Mohamed Diané rencontre le vice-ministre russe de la défense

En marge de la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, le ministre de la Défense nationale Dr. Mohamed Diané et sa délégation ont été reçus par le vice–ministre russe de la Défense, le général Alexander Fomin.

Au cours de l’entretien, le vice-ministre russe a remercié le ministre guinéen de sa contribution pour la réussite de la conférence de Moscou, clôturée ce 24 juin. Il a souligné la disponibilité de la Russie à soutenir les efforts de la Guinée dans son ambitieux programme de modernisation de ses Forces armées pour mieux faire face aux défis sécuritaires de l’heure.

Le Général Fomin a salué l’excellence des liens de coopération militaire entre la Russie et la Guinée depuis des décennies.

En réponse, Dr. Mohamed Diané s’est dit honoré d’avoir participé à cette neuvième conférence de Moscou sur la sécurité internationale et a souligné l’importance du renforcement de la coopération entre Conakry et Moscou dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine militaire. Il a plaidé pour une diversification des filières des bourses accordées par la Russie aux militaires guinéens.

A ce sujet, Dr. Diané a expliqué la nécessité de la création d’un laboratoire de langue russe en Guinée pour mieux faciliter la formation des stagiaires.

Le ministre de la Défense nationale a également souhaité l’implication de la Russie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest à travers notamment le renforcement des capacités des Services de renseignement.

De nombreux autres sujets d’intérêts communs ont été abordés par les deux ministres, notamment la livraison à la Guinée du vaccin russe spoutnik pour accélérer la lutte contre le Covid-19.

DIRPA