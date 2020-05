Mosquées fermées : ‘’espérons que d’ici l’Aïd el-Fitr les choses reviennent à la normale (Elhadj Badrou)

Suite aux rumeurs qui circulaient ces derniers temps faisant allusion à la réouverture des lieux de culte, le Secrétaire général des affaires religieuses El hadj Aly Jamal Bangoura a tenu à mettre les points sur les i. Il réitère la fermeture des mosquées et des églises pour cause de Covid-19 qui a fait déjà 11 morts en Guinée. Et c’est dans cette logique que s’inscrit le premier Imam de la grande mosquée de Labé, El hadj Thierno Mamadou Badrou Bah. Il demande plutôt aux fidèles de prendre leur mal en patience car dit-il bientôt la fin cette situation.

« Que Dieu nous en garde des conséquences liées aux rumeurs, sur les réseaux sociaux. Certains disaient que la prière de vendredi allait reprendre hier. Je précise que ce n’est pas vrai, et tout le monde a vu que les mosquées sont toujours fermées. Même aujourd’hui, j’ai parlé avec le Secrétaire général des affaires religieuses qui m’a signifié que les lieux de culte restent pour le moment fermés à cause de l’état d’urgence sanitaire. Chaque jour le nombre de mort augmente, le nombre de malades augmente à cause de cette pandémie dans notre pays. Les mosquées ont été fermées pour limiter la propagation de la maladie et vous n’êtes pas savoir que c’est le non-respect des gestes barrières qui facilitent la propagation de la maladie. Dans les autres pays où cette maladie sévit, où les gestes barrières sont respectés, les choses reviennent petit à petit à la normale. Faisons beaucoup attention, mais l’Etat doit aussi jouer son rôle, garantir le respect de la loi. Espérons que d’ici l’aïd-el-fitr que les choses reviennent à la normale, si tel n’est pas le cas, les fidèles n’ont qu’à prendre leur mal en patience puisque les prières obligatoires nous, nous les acquittons actuellement dans les maisons, nous l’avons accepté ce n’est pas ce qui reste nous allons refuser. Prions Dieu de ne pas arriver à ce stade sans que les mosquées ne soient ouvertes » a souhaité le secrétaire régional des affaires religieuse de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

