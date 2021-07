Motion de soutien au Peuple et au Parti Communiste Cubain (PDG-RDA)

Les voix de ceux-là qui essaient de nous faire notre opinion sur l’actualité cubaine de ces derniers jours ne peuvent nous tromper ; d’où qu’on les écoute, leurs rugissements médiatiques n’ont pas changé de nature ; ils ont été, ils restent toujours essentiellement diffamatoires, désinformatrices, incendiaires et rancunières contre le Cuba.



L’impérialisme s’affaire autour de Cuba ; il frappe de toutes ses forces, ses crocs puants plantés sans raisons à Guantanamo dans la chaire et le sang du territoire cubain ne nous donnent pas l’impression d’un tableau de chasse, mais celui d’un ‘’Dracula’’ humain, une monstruosité digne d’une politique fasciste de conquête de ‘’ l’espace vital’’, à partir de laquelle elle essai d’empoisonner la vie du peuple cubain.



La certitude de l’implication de l’impérialisme américain dans la préparation et le déroulement des troubles sociopolitiques actuelles de Cuba ne fait aucun doute.

Le Blocus militaire, économique, médiatique et diplomatique tout azimute américain contre Cuba depuis plusieurs dizaines d’années montre bien que la Révolution conduite par le Parti Communiste de Cuba est une œuvre solide émanant du peuple cubain.

Au regard du parcours Révolutionnaire international de Cuba en Afrique, en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde, notre considération et notre admiration pour l’œuvre accomplie est immense et sans limite.

Au contraire de celui de l’impérialisme Américano-européen semant le désordre et la mort un peu partout dans le monde, notre déception est très grande.



Le PDG-RDA, Parti de la Révolution Démocratique Africaine, essentiellement humaine et de masse ne peut se tromper sur la nature Démocratique des changements positifs intervenus dans la vie politique, économique, diplomatique et socioculturel du peuple cubain, malgré toutes les manœuvres sordides et les torpillages organisés contre lui pour le déstabiliser.

La Colonisation a duré 60 ans en Guinée ; plus de 250 ans ailleurs en Afrique ; la guerre du Viêt-Nam, celle de l’Algérie, le génocide au Cameroun, celui du Rwanda, de Madagascar, la destruction de l’Etat libyen, la rébellion terroriste interminable au Mali et nous n’en citons que quelques-uns parmi tant d’autres, sont le fait de l’impérialisme et de son néocolonialisme qui ne cesse d’agresser des peuples épris de paix et de justice ; nous avons toujours été aux avant-postes du combat de libération avec le peuple cubain.

Le PDG-RDA n’oublie pas et sait reconnaitre les tortionnaires des peuples ; le 22 Novembre 1970 n’est pas loin. Comme la Guinée le Peuple cubain a aussi subi une lâche agression armée. L’objectif de l’impérialisme n’est pas et ne sera jamais de vivre en paix avec nous ; un instant de distraction après la mort de son leader le Président Ahmed Sékou Touré (Paix à son âme) a suffi au néocolonialisme français pour renverser le régime du PDG-RDA.

Ainsi, après le rajeunissement de la classe politique cubaine ces derniers temps, l’impérialisme croit aussi trouver une porte d’entrée à Cuba comme il l’a eu en Guinée le 03 Avril 1984.



L’amour ne colonise pas, n’emprisonne pas les peuples ni ne les exploite ; ces faits sont l’œuvre du racisme, de la haine et de l’égoïsme.

le Parti Démocratique de Guinée du Rassemblement Démocratique Africain expression fidèle des aspirations au bonheur et à la paix des peuples africains et de tous les peuples du monde, se tient et se tiendra toujours aux côtés du peuple et du Parti Communiste de Cuba.

Il l’invite à la vigilance constante et à prendre de justes mesures contre les apatrides.

Il l’assure de son soutien indéfectible et invariable quelques soient les circonstances, contre tous ceux qui menacent la paix et le progrès de nos deux peuples et de tous les peuples épris d’amour de paix et de justice où que ce soit dans le monde.

Le Viêt-Nam existe toujours ; le Cameroun, Madagascar, le Rwanda, l’Algérie, la Libye existent toujours, nous sommes-là, et la lutte continue.

Nous vaincrons !

Vive le PDG-RDA ! Vive le Parti Communiste de Cuba !

Prêt pour la Révolution !

Camarade Mohamed Touré

Le Secrétaire Général

P/O Honorable Oyé Beavogui

Le Secrétaire Général par Intérim