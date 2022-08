Mots et maux du RPG au symposium de Louncény Camara : « il n’a jamais volé »

Ce mercredi 24 août, le RPG Arc-en-ciel a rendu un dernier hommage à Louncény Camara décédé le samedi 20 août, en détention. Cela a eu lieu au siège national du parti, à Gbessia, en présence de plusieurs militants, des cadres du parti, d’anciens ministres du régime d’Alpha Condé (Albert Damantang Camara, Ismaël Dioubaté, etc.), d’anciens députés (Mamadou Sylla, président de la CORED), des sages et des membres de la famille du défunt.

La cérémonie a été ouverte par la lecture du Saint Coran pour le repos de l’âme du défunt.

Après cela, l’assemblée, attendait impatiemment la venue de la dépouille mortelle, accompagnée de son épouse, de son fils et des autres membres de la famille, au siège. Mais fort malheureusement, à la place d’un cercueil, c’est une photo qui est venue et sans sa femme et ses enfants. A cette occasion, plusieurs témoignages ont été faits pour rendre hommage à l’illustre disparu.

En lisant son oraison funèbre, Marc Yombouno, ex-ministre du Commerce a vanté les mérites du défunt, tant sur le plan socio-professionnel qu’au sommet de l’Etat. « Honorable Louncény Camara, syndicaliste émérite, tu l’as été. Et tu t’es ainsi distingué très naturellement par tes analyses consistantes pour la défense des intérêts des travailleurs… Honorable Louncény Camara, les circonstances pénibles de ta mort nous plongent aujourd’hui dans une profonde méditation et envahissent nos yeux par des larmes . En effet, tu as été arrêté il y a quelques mois pour cause de détournement de fonds publics sans preuves. Nous avons compris dès le départ, qu’il s’agissait d’acharnement, allant dans tous les sens et même au préjudice de la santé des prévenus. Ce qui fut ton cas, Honorable. Un cas qui indigne aujourd’hui toute la nation. Et c’est l’occasion pour nous de saluer la solidarité citoyenne manifestée par toutes les forces sociales de la nation, à l’annonce de ton décès confirmé par ta brave épouse, qui a su circonscrire les conditions déshonorantes par lesquelles tu as eu la mort. A cela s’ajoute la déclaration de ton fils qui n’est pas passé à côté. Nous t’adressons nos vifs remerciements et nos félicitations à ta famille pour avoir donné la preuve d’une grande maturité. Et nous remercions Dieu de t’avoir donné de telles valeurs. Honorable Louncény Camara, aujourd’hui, nous sommes certes émus, car militantes et militants sont dans la compassion totale . Ton décès frappe fort les cœurs et bien c’est pourquoi la direction nationale du parti a tenu à accompagner ton cercueil d’honneur que tu mérites. Tu es un grand fils de notre pays. Et nous sommes heureux de t’avoir accueilli au sein du RPG Arc-en-ciel. », a lu Marc Yombouno.

Dans son témoignage, un ancien collaborateur de Louncény Camara en même temps porte-parole des ex-députés présents à la cérémonie , dira à la famille de l’illustre disparu de rester tranquille.

Selon lui, Honorable Louncény n’a jamais volé.

« Nous étions de la dernière législature, la 9ème précisément. Je veux seulement dire à la famille que l’honorable président Louncény Camara a été toujours correct, juste et digne. Nous avons eu la chance de partager la plupart du temps ensemble. J’ai été le rapporteur de la commission qu’il présidait, la commission Aménagement du Territoire, Energie, Transports. Honorable président Louncény m’a toujours dit, Honorable Conté, dans la vie, il faut être juste et honnête. Il n’a jamais cessé de le répéter à moi personnellement et je pense à mes amis de la commission. Je voudrais dire à la famille Konia, à tout Macenta et à tout le peuple de Guinée, que l’honorable président n’a jamais pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et s’il a quelque chose qui vous appartient à tous, il préférerait que quelqu’un d’autre s’en occupe. Mais aujourd’hui, comme l’a dit le ministre Yombouno, il a été arrêté, pour détournement. Et malheureusement chez nous en Guinée, quand on colle une étiquette avec la majorité de la population qui est analphabète, ça peut rester et demeurer. Mais restez tranquilles, Honorable Louncény n’a jamais volé quelqu’un. Il n’a rien volé. Il n’a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a été injustement ou du moins ils ont été injustement arrêtés et gardés, parce que les gens ont la force. C’est Dieu seul qui est force, nous restons derrière Dieu. Que Dieu lui accorde son paradis éternel. », a-t-il témoigné.

Pour sa part, Naby Kiridi Bangoura a fait un témoignage sur Louncény Camara dans lequel il a même rappelé les circonstances de son départ de la CENI.

« La défaite et la honte, il les a évitées toute sa vie. Et aujourd’hui, la manière dont Conakry lui rend hommage, de la morgue au siège du parti et de Conakry jusqu’à Macenta, je peux vous rassurer que notre frère, notre camarade a gagné son combat. Il n’a ni honte, il n’a ni été en défaite. Tous les responsables de notre parti aujourd’hui, de Yomou à Kissidougou convergent vers Macenta pour lui rendre hommage. On ne rend pas hommage seulement à un homme politique, on rend hommage à un homme tout court. Un souvenir, parce qu’on nous a dit de témoigner. Il s’est agi à un moment donné d’un conflit au niveau de la CENI. Je suis venu le voir, j’ai dit Louncény comment on va faire pour sortir de ce conflit? Il dit Kiridi, dis au président Alpha Condé, si ma place est la solution pour que les Guinéens s’entendent et aillent aux élections, ma place est disponible. […] C’est comme ça Louncény a quitté la CENI. Quelqu’un qui laisse une place de prestige et de gestion, c’est parce qu’il n’avait aucune intention d’utiliser ça pour sa personne », a indiqué Kiridi Bangoura.

Les membres de la famille qui sont venus ont dit merci au parti pour ce geste à l’endroit de leur parent disparu.

Christine Finda Kamano