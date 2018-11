Mouctar Bah, correspondant de RFI : ‘’je ne me reproche de rien’’

Mouctar Bah, correspondant de RFI et AFP en Guinée est ressorti lundi visiblement serein de son entrevue de plus d’une heure avec le collège de commissaires de la HAC qui l’a convoqué pour un de ses reportages dans lequel il dit que des proches des victimes accusent des militaires d’avoir tiré à balles réelles sur deux jeunes en banlieue de Conakry, en lien avec la ville morte de l’opposition républicaine. Réaction…

« Ils ont dit que mon papier passé sur (sur RFI, ndlr) l’armée où j’ai dit, selon les proches des victimes, des bérets rouges sont venus sur une moto, tirer sur des gens qui étaient devant leurs portes, que je n’ai pas équilibré mon papier, qu’il fallait appeler le Ministère de la défense.

Je leur ai dit que c’était vers 22 heures à 23 heures, c’est pourquoi je n’ai pas appelé. Le lendemain, j’ai tout fait pour les avoir, mais impossible de les joindre. Ensuite, ils m’ont dit que comme le papier est déjà passé, c’est ce qui est grave. On a discuté autour de ça.

Ils [les commissaires de la HAC, ndlr] ont dit qu’ils vont siéger pour prendre la décision finale. Je ne me reproche de rien. Le fait de rapporter des propos des proches des victimes, et que le lendemain j’avais tout fait, j’ai même échangé le lendemain avec Aladji Cellou Camara et Souleymane Keita ».

Mediaguinee