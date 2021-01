Mouctar Diallo en route pour Sékhoutouréya : va-t-il démissionner?

Mouctar Diallo, confirmé hier ministre de la Jeunesse va-t-il démissionner? C’est l’autre actualité du jour après le mini-remaniement (décrié) du gouvernement. Donné pour démissionnaire par les rumeurs, le ministre Diallo -qui a lui aussi bien mouillé le maillot pour un 3è mandat en faveur du président Alpha Condé aurait trouvé sa “récompense insuffisante” et menacé de jeter l’éponge. Il serait, selon nos informations, en route pur le palais Sékhoutouréya. Mais va-t-il réellement le faire? Rien n’est moins sûr.

L’on se rappelle du buzz qui a été créé autour des supposées démissions des anciens ministres de la Justice Me Christian Sow et de la Communication Alhousseini Makanéra Kaké, Ces derniers avaient bien rédigé leurs lettres mais ont préféré les garder. Mouctar est-il sur le même chemin? Bien malin qui y répondra.

Pour Lansana Diawara, influent acteur de la société civile guinéenne, “on ne fait du bruit autour d’une démission. Si l’on veut réellement démissionner d’un gouvernement, on remet simplement la lettre à la presse et on se barre. En attendant, il s’agit d’une recette qui marche bien sous Alpha Condé : menacer pour négocier”.

Ousmane Camara