Mouctar Diallo fait ses adieux au Ministère de la Jeunesse : ‘’que Dieu veille sur le président Alpha Condé’’

Le désormais ancien ministre de la Jeunesse et de l’emploi jeunes Mouctar Diallo –éjecté du gouvernement après avoir été confirmé- a passé mardi le témoin à Assiatou Baldé. La cérémonie a eu lieu au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) à Kaloum.

Prenant la parole, Mouctar Diallo dira toute sa reconnaissance au chef de l’État : « ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance au président de la République, chef de l’État le professeur Alpha Condé. »

À l’en croire, c’est grâce aux efforts conjugué par l’ensemble des travailleurs avec l’appui du gouvernement et l’accompagnement des partenaires techniques et financiers que des résultats satisfaisants ont été obtenus. Il cite entre autres « l’emploi et l’autonomisation des jeunes, la participation citoyenne des jeunes (la mise en œuvre du programme Intégra dont l’objectif est d’assurer l’insertion socioprofessionnelles de 18 mille jeunes et l’insertion des migrants de retour sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou-Pita-Labé, l’élaboration du plan et du stratégie de l’emploi des jeunes, la formation de plus de 8000 jeunes à l’esprit d’entreprise, etc., participation des jeunes à la vie publique et la construction d’infrastructures et à disposition d’équipements (la rénovation des Maisons des jeunes de Conakry, la construction et l’équipement de 6 espaces de loisirs et l’autonomisation des jeunes, l’équipement de 33 maisons des jeunes dans les 33 préfectures, etc. » Avant de formuler des prières pour le chef de l’Etat et tous les Guinéens : “que Dieu veille sur le président de la République le professeur Alpha Condé et bénisse tous les Guinéens, partout où ils se trouvent”.

De son côté, la ministre entrante a indiqué que c’est avec « le cœur rempli de joie et d’émotion que je voudrais devant cette auguste assemblée, m’acquitter d’un devoir impératif, celui de la reconnaissance envers Dieu, qui a bien voulu nous réunir en ce jour sacro-saint qui marque une nouvelle étape de ma vie administrative et professionnelle. En me choisissant en tant que femme pour diriger ce département, Son excellence M. le président de la République et son Premier ministre ouvrent la voie une fois pour la promotion de la femme, une réalité au-delà des mots(…) En Guinée près de 65 % de la population est jeunes On ne peut donc raisonnablement envisager la construction de notre pays en ignorant cette importante couche de la population, qui en plus d’être une main d’œuvre active et à l’avant-garde des innovations techniques et technologies ».

