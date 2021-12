Moussa Dadis Camara rentre avec le Coran et la Bible : ‘’j’ai confiance en la justice et je m’en remets à sa disposition”

Le capitaine à la retraite, Colonel Moussa Dadis Camara, ex-chef d’Etat de 2008-2009 a foulé le sol guinéen ce mercredi 22 décembre, après 12 années d’absence. À sa décente d’avion à l’aéroport international ‘’Ahmed Sékou Touré de Conakry’’, Moussa Dadis Camara à livré son premier discours devant la presse.

Dans le salon d’honneur de l’aéroport, il a invité à observer une minute de silence en la mémoire des martyres de ce pays mais plus particulièrement ceux et celles des événements du 28 septembre 2009.

Poursuivant, il a rendu grâce à Dieu avant de remercier le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre mais aussi les membres du CNRD qui, selon lui, n’ont ménagé aucun effort pour son retour sur la terre de ses ancêtres après 12 longues années d’absence.

« J’ose espérer comme bon nombre de guinéens et guinéennes que cette mission est certe difficile, mais pas impossible. Je vous demande M. le président d’y croire que je suis convaincu que vous en avez la volonté et la détermination nécessaire. Je m’en voudrais de ne pas admirer en toute honnêteté et francise, les avancées considérables prônées par les nouvelles autorités du pays dans le dossiers du 28 septembre 2009 ».

Plus loin, Moussa Dadis Camara a exhorté ceci : « je voudrais encourager la ténue de ce procès qui serait non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attend depuis plus de 10 ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées. Pour la mémoire des victimes de ces douloureux évènements pour le respect des institutions de la république et pour la vérité de l’histoire.»

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Je suis entièrement comme je l’ai toujours été M. le président comme bon nombre de guinéens et guinéennes le savent à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre et prêts à me mettre à la disposition de la justice. Car, nul n’est au déçu de la loi afin que plus jamais ces genres d’événements ne viennent endeuillés la Guinée. J’ai confiance en la justice et je m’en remets à sa disposition, car seul la justice élève une nation et personne ne saurait être au dessus des lois de la République. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans pour autant remercier très fraternellement le peuple vaillant de Guinée pour cette marque de considération dont j’ai bénéficié durant toutes ses années d’éloignement, vos prières, vos messages, vos appels m’ont permis de tenir bon et de mieux comprendre qu’aucun sacrifice n’est de trop pour servir sa nation. Je remercie également le pays des Hommes intègres qui, à-travers 7 longues années qui m’ont permis de vous rejoindre et de vous retrouver en bonne santé. A toutes les forces vives de la nation, j’en appelle à la paix, à la cohésion, à la réconciliation nationale et à l’accompagnement du CNRD et au président, le chef suprême des Armés, le président de la transition. Main dans la main pour une transition réussie et pour le bonheur du peuple de Guinée.»

Mamadou Yaya Barry

