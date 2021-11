Moussa Magassouba, ministre des Mines : « nous allons relire les conventions de base… »

Nommé au poste de ministère des Mines et de la Géologie à travers un décret lu hier nuit à la télévision nationale, le nouveau ministre Moussa Magassouba a été installé officiellement ce vendredi 5 novembre 2021 dans ses fonctions. Cette cérémonie qui s’est tenue dans la salle polyvalente dudit ministère, a connu la présence de plusieurs ministres de la République, des cadres du département, des amis et des membres de sa famille. Dans son discours, Moussa Magassouba a décliné les objectifs de sa mission durant cette phase transitoire.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre-secrétaire général du Gouvernement, Abdourahmane Sikhé Camara, a tout d’abord rappelé le rang qu’occupe la Guinée grâce à la variété des ressources dont regorge son sous-sol, cependant, dit-il, cette réalité ne reflète pas le niveau de développement de notre pays après 63 ans d’indépendance. « Monsieur le ministre, vous prenez fonction aujourd’hui à la tête du ministère des Mines et de la Géologie au moment où tous les regards sont tournés vers l’exploitation des ressources minières dont dispose notre pays. C’est pour dire le nombre de défis qui vous interpellent, dont entre autres : améliorer le cadastre minier dans le but de faire une gestion judicieuse de nos ressources minières, encourager les entreprises minières déjà installées dans notre pays à accroître les investissements pour aboutir aux produits finis, made in Guinée. Ce qui aura pour conséquence l’augmentation de la valeur ajoutée et la création de nombreux emplois directs et indirects pour le bonheur de plusieurs familles guinéennes », a-t-il

précisé, avant de procéder à l’installation du nouveau ministre dans son bureau.

Pour sa part, le nouveau patron du ministère des Mines et de la Géologie a, pour commencer, remercié le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya et le Premier ministre Mohamed Béavogui pour l’honneur qu’on lui accorde en lui confiant ce prestigieux ministère. Il a aussi remercié ses amis et l’ensemble de ses collaborateurs. « Je remercie le président de la République, le président du CNRD, le chef suprême des armées, Colonel Mamadi Doumbouya et son Premier ministre, chef du gouvernement M. Mohamed Béavogui, qui m’a fait l’honneur de me confier ce département parmi plus de 13 millions de Guinéens capables. Je tiens à les remercier et à les rassurer de mon engagement indéfectible à honorer cette marque de confiance. Que le Bon Dieu en soit loué…Ma nomination à ce poste si stratégique par Son Excellence le président de la République sur proposition de monsieur le Premier ministre Chef du Gouvernement, reflète pour moi un caractère hautement significatif et unique. Le CNRD et son président méritent toute ma loyauté, mon énergie, mon temps et mon modeste savoir-faire acquis sur d’autres continents, en vue de produire des résultats escomptés », a-t-il rassuré.

Après un bref diagnostic du secteur des Mines et de Géologies, M. Magassouba a fait savoir que les tâches qui l’attendent sont immenses. Conscient de cela, il dira : « le président de la République m’a instruit de m’attaquer dès les premières heures de ma prise de fonction aux racines qui gangrènent le secteur minier, à savoir: la mauvaise gouvernance, la corruption, l’injustice, l’insécurité des investissements miniers et des personnels employés miniers… »

Poursuivant, il dira que les actions de son département s’articuleront autour de 5 principaux axes. « Le sous-sol de la République de Guinée regorge d’immenses ressources naturelles. En effet, près de 2/3 des réserves de bauxite, à travers le monde, se trouvent en Guinée, des fers avec des éléments qu’on ne retrouve nulle part dans le monde qu’en Guinée…Chers partenaires, les différends, s’ils existent qui opposeront un investisseur minier à l’État guinéen se résoudront dorénavant autour d’une table, pas dans les tribunaux…Chers collègues, pour créer un environnement propice pour la mise en valeur de nos ressources minérales dans un cadre gagnant-gagnant, notre plan d’action gravitera autour de 5 principaux axes, à savoir : la protection de l’environnement ; le contenu local, la convention de base, le cadastre minier, la sécurisation des investissements et les compagnies minières.. Nous devons protéger l’environnement pour les générations futures. Le rôle régalien de l’Etat en matière de suivi et de contrôle et une meilleure rétribution des revenus miniers à travers les communautés locales pour leur développement durable seront de mise. A cela, s’ajoute le contenu local. Le contenu local va être l’un de nos axes majeurs. Nous allons relire les conventions de base et nous amenderons les clauses s’il y en a, afin que la République de Guinée et l’investisseur en sortent gagnants. Nous allons nous œuvrer à assainir le cadastre minier pour assurer une meilleure visibilité et une gestion durable des ressources. En effet, tous les permis dormants et non actifs seront purement et simplement retirés conformément aux dispositions du code minier. La sécurisation des investissements et du personnel minier. Les compagnies minières continueront à investir en République de Guinée seulement lorsque nous créerons un cadre réglementaire incitatif. Les compagnies doivent se sentir sécurisées, leurs investissements doivent être sécurisés ».

Pour finir, il a invité ses collaborateurs à se donner la main, car c’est une équipe qui gagne.

Mamadou Yaya Barry