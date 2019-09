Moussa Soumah, historien : ‘’le 28 septembre 2009 a été préparé et financé pour saboter l’indépendance guinéenne’’

Le Club Ahmed Sékou Touré de Guinée a organisé samedi, 28 septembre 2019 dans la salle du même nom au palais du Peuple le 61è anniversaire du NON au référendum gaulliste en 1958. En présence d’historiens, camarades de l’indépendance et membres du parti PDG-RDA des témoignages ont été faits. Moussa Soumah, historien et membre du comité central du PDG-RDA se remémore cette date qui a été le déclic de la libération de l’Afrique subsaharienne sous domination française.

« Nous étions esclaves des puissances étrangères et de plus singulièrement la France. Or, lorsqu’on est à l’état de colonisé, on n’a ni dignité ni responsabilité. C’est avec le référendum du 28 septembre 1958 que nous avons obtenu notre liberté. Tout a commencé par les reformes qui sont intervenues à partir de la seconde guerre mondiale parce que les peuples colonisés n’avaient aucune issue de sortie avant la seconde guerre mondiale. Cette guerre qui a ébranlé l’Europe a frayé le chemin pour la liberté des peuples colonisés d’Asie et d’Afrique. Tout a commencé en Asie, à partir de 1945 le peuple vietnamien a réclamé l’indépendance de son pays. La France s’est acharnée contre elle et une guerre a été déclenchée. De 1945 jusqu’en 1954, la victoire est restée du côté du peuple vietnamien qui a obtenu sa liberté, donc son indépendance. Et puis la même année 1954, le peuple algérien a aussi pris les armes pour déclencher la guerre de libération. De 1954 à 1958, l’armée française a été mise en échec en Algérie. C’est ce qui a provoqué la révolte des militaires français qui ont renversé le gouvernement en place en France, le gouvernement civil, ils ont exigé le retour de l’armée au pouvoir. Ce retour de l’armée au pouvoir, le choix est tombé sur le général de Gaulle. Le général de Gaulle après son installation a immédiatement organisé une visite en Afrique pour essayer de tromper les peuples africains afin qu’ils acceptent une communauté d’Etat colonisé, c’est-à-dire la communauté française. Ainsi donc son voyage a commencé par le Congo, c’est-à-dire Brazzaville, puis en Côte-d’Ivoire, il devait aller à Abidjan mais on lui a signalé que la situation de la Guinée était préoccupante, il a donc introduit le voyage pour Conakry, il est venu ici le 25 août 1958. Il y a eu trois interventions, premièrement le discours de bienvenue du président de l’Assemblée Elhadj Saifoulaye Diallo qui a déclaré : ‘’ nous sommes des patriotes résolus à défendre la patrie africaine’’, après ça a été le tour du président Ahmed Sékou Touré qui a dit ‘’nous avons quant à nous un impératif besoin, celui de notre dignité or il n’y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l’opulence dans l’esclavage’’. Face à cette déclaration, le général de Gaulle était vexé, il s’est levé et il a répondu en disant que ‘’l’indépendance est la disposition de la Guinée, elle peut la prendre en disant non à la proposition qui lui est faite. La Métropole ne lui fera pas obstacle mais des conséquences elle en tirera’’ », s’est-il rappelé.

Interrogé ensuite sur le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry sous le règne de l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara, l’historien répond qu’il a été organisé pour saboter l’indépendance guinéenne.

« Le 28 septembre 1958 est la date essentielle non seulement dans l’histoire de la Guinée mais aussi de l’Afrique. Le 28 septembre 2009 a été organisé dans le but de saboter l’indépendance guinéenne. Ceux qui l’ont organisé, c’est une fête pour eux, pas pour le peuple de Guinée. Ceux qui ont organisé le 28 septembre 2009, ceux qui l’ont financé, ce sont eux qui sont responsables de tout ce qui s’est passé le 28 septembre 2009. Pour le peuple de Guinée et pour les peuples d’Afrique, c’est le 28 septembre 1958 qui est important. Les crimes organisés le 28 septembre 2009 ont été préparés, organisés dans le but de saboter l’indépendance guinéenne. On ne peut pas du tout saboter cette indépendance. La liberté et l’indépendance n’ont pas de prix. La colonisation a été la suite logique des violences politiques et complots, parce qu’aucun peuple n’a été soumis à la colonisation sans la complicité de leurs fils. Les colons bien que matériellement plus armés, mais ils ne sont venus qu’à bout des peuples qu’à partir des complicités, donc la colonisation est la suite logique des violences politiques et complots ».

Parlant ensuite de la publication du livre ‘’Mémoires Collectives’’, Moussa Soumah estime que ces journalistes ne connaissent même pas l’histoire de leur propre pays.

« Ceux qui en 2018 ont publié au 60ème anniversaire de la Guinée le livre intitulé « Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée » parlant des violences politiques et complots, ce sont des journalistes qui ignorent l’histoire même de leur propre pays, parce que si réellement ils ont étudié l’histoire politique de la France, ils savent que ce sont les violences et complots qui ont englouti la révolution française et les révolutionnaires français pendant la première République française. Et nous en Guinée nous avons pu fêter en 2018 les 60 ans de l’indépendance guinéenne. Mais qu’un journaliste français Laurent Correau, venu en Guinée parle des violences politiques en Guinée, est-ce qu’il peut dire clairement que son pays la France avait fêté les 60 ans de l’indépendance française proclamée le 10 août 1792 ? Je dis non. Le 10 août 1852 correspondant au soixantième anniversaire de l’indépendance de la première République française, 2018 avait coïncidé au huitième mois du renversement de la 2ème République française par Napoléon 3. Donc ils (les Français) n’avaient pas fêté les 60 ans de l’indépendance de la France et ils n’osaient pas parler de fête. Et nous sommes heureux et nous avons été heureux de fêter les 60 ans de l’indépendance de la République de Guinée », a-t-il dit.

Le 25 septembre 2018, un ouvrage intitulé « Mémoire Collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée » avait été présenté au grand public. Une histoire racontée par des universitaires guinéens et des journalistes français contenant des témoignages, enquête et réflexions sur les violences connues par la Guinée depuis 1954. La présentation de cet ouvrage avait suscité des remous et provoqué une levée de boucliers en Guinée que dans la diaspora. Des compagnons de l’indépendance dont Elhadj Biro Kanté et partisans de la révolution avaient quitté la salle dénonçant un livre fasciste, écrit par des valets de chambre à la solde de la France.

