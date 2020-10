Mouvance présidentielle : Fanta Sacko, le symbole de la compétence professionnelle et de l’engagement politique

CAMPAGNE 2020- Pendant cette campagne présidentielle qui tire à sa fin, des femmes et des jeunes aux compétences professionnelles avérées, ont donné la preuve de leur engagement total pour donner au président sortant, Pr Alpha Condé, son premier mandat au compte de la 4ème République. Ce qui fait dire à beaucoup, non sans raison, que ce dernier a été bien inspiré de dédier ses deux premiers mandats aux femmes et aux jeunes, à qui l’on a confié des postes de responsabilité enviables dans l’administration publique. C’est le cas par exemple de cette brillante cadre qu’est Fanta Sacko, fonctionnaire à l’ambassade de Guinée en Sierra-Leone. Après des brillantes études, en Guinée, au Maroc, au Ghana et les Usa. En plus de certaines langues nationales, elle parle couramment et parfaitement deux importantes langues étrangères : le Français et l’Anglais.

Sur le plan politique, Fanta Sacko fait preuve d’engagement total non seulement au sein du RPG Arc-en-ciel mais aussi dans les mouvements de soutien au professeur Alpha Condé, le président bâtisseur et patriote. Elle fait partie des jeunes dames de la Mouvance présidentielle qui, avec conviction et abnégation, ne se font jamais prier pour mouiller sérieusement le maillot pour le parti présidentiel et défendre en tout temps et en tout lieu les idéaux et la vision du premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante.

Au regard de tout ce qui précède donc, l’on peut dire, sans aucun risque d’être démenti, que Fanta Sacko est le modèle de femme, alliant expérience professionnelle à l’engagement politique, qui est à même d’apporter énormément au pays dans divers domaines.

Elle est décrite également comme une jeune dame compétente, professionnelle, dynamique ouverte au dialogue, visionnaire et profondément humaine. Bref, le genre de femme que le chef de l’Etat s’emploie à forger pour relever les défis de modernisation et de développement de notre pays.

Ibrahima Sory Cissé