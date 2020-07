Mouvement de soutien au chef de l’Etat : Mamadou Pathé Dieng crée le Mouvement Génération Alpha Condé

La fidélité ne s’achète, mais elle est l’œuvre des grands hommes, comme Mamadou Pathé Dieng, Entrepreneur et Investisseur. Ce fils patriote de la République de Guinée, Mamadou est à tous les fronts pour le bonheur des Guinéens et le rayonnement des principes et idéaux de progrès de la Guinée partout dans le monde sous la clairvoyance du Président Alpha Condé. Il le fait avec compétence, vigilance, considération, professionnalisme tout en respectant les critères édictés d’un amour pour son pays et pour son mentor, le Professeur Alpha Condé.

Il est important de rappeler que l’avenir d’une nation dépend de la confiance que l’on porte à ses leaders et du degré d’engagement de ses populations qui doivent comprendre que les nations qui sortent de l’ornière ont toutes un point commun. Aucun pays ne se développe en reniant les acquis et en dénigrant les actes posés, d’autant plus si ces actes sont aussi importants comme dans le cas guinéen. Au contraire, il faut participer au développement de son pays, y apporter son grain de sel et avoir la patience de récolter les fruits, d’où la création de ce Mouvement ‘’Génération Alpha Condé’’ par Mamadou Pathé Dieng. C’est dans l’optique de ratisser et mobiliser la jeunesse guinéenne afin de valoriser la vision du progrès du Président Alpha Condé, pour une Guinée émergente qui gagne le pari de son développement, avec tous les fils qui l’habitent. Avec le Mouvement Génération Alpha Condé, les Africains en général et les Guinéens en particulier peuvent profiter des enseignements et de l’expérience de ce grand homme qui, entre vents et marées s’est battu durant près d’un demi-siècle pour leur bâtir un avenir radieux.

Cette jeune génération de leaders, notamment imbibés de grands enseignements tactiques et stratégiques doit s’unir autour de l’idéologie du Président Alpha Condé afin d’hériter de son courage, de sa détermination et de sa vision positive pour le continent africain.

A rappeler que le Mouvement Génération Alpha Condé est presque implanté dans tout le pays, grâce au patriotisme et à la motivation de ce jeune cadre, Mamadou Pathé Dieng, qui est là pour servir son pays vers un développement rayonnant.

Mamadou Kalidou Diallo, correspondant à Coyah