Mouvement syndical : Aboubacar Soumah du SLECG tourne le dos à l’USTG d’Abdoulaye Sow

Plus d’espoir pour une réconciliation possible entre Aboubacar Soumah et Abdoulaye Sow. Le 1er vient de quitter définitivement l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), dirigée par le second pour adhérer à la Confédération syndicale des travailleurs de Guinée (CSTG).

Aboubacar Soumah a fait l’annonce ce mardi à Conakry face à la presse, à l’occasion du lancement des activités de cette nouvelle structure dénommée Confédération syndicale des travailleurs de Guinée (CSTG).

« En vertu des dispositions 322.3 et 322.4 du Code du travail de janvier 2014 en République de Guinée et des dispositions 3, 4, 5, 6, 7 et suivants de la Convention 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale ratifiée par la Guinée en 1958, les centrales syndicales et syndicats nationaux légalement constitués décident de la création d’une Confédération Syndicale des Travailleurs de Guinée.

Cette confédération est composée des organisations syndicales suivantes : ONSL, UGTG, COSATREG, CGTG, CGSL, UDTG, SLECG, SYNAMIC-Guinée et la CGFOG. Elles se fixent pour objectif d’unir leurs forces pour défendre les travailleurs des Guinée. », ont-ils déclaré.

Elisa Camara

