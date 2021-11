Moyenne Guinée : Boubacar Diallo retenu pour représenter les jeunes au CNT

De sélection en sélection, le désormais représentant de la Moyenne Guinée au Conseil national de la transition a été connu dans la soirée du lundi 8 novembre à la salle de conférence de la préfecture de Dalaba. Il s’agit de Boubacar Diallo, candidat de la région administrative de Labé qui a gagné face à celui de la région de Mamou. Rencontré ce mardi 9 novembre 2021, l’heureux élu n’a pas caché sa satisfaction.

« Ce sont des sentiments de satisfaction, un sentiment de joie. Et ce résultat obtenu, c’est un résultat d’un travail collectif. C’est l’ensemble des jeunes, réunis autour de moi, autour d’un idéal qui nous a permis d’atteindre ce résultat aujourd’hui. Il faut d’abord qu’on remercie l’ensemble des jeunes, l’ensemble de la population de la Moyenne Guinée pour ce qui est fait d’abord. Maintenant, nous allons nous retrouver autour de la table entre les jeunes pour en parler. Je félicite et j’encourage tous les candidats qui ont postulé et j’encourage aussi les autres jeunes qui ont accepté de céder pour accompagner les candidats. Chacun a mérité au fait. Si aujourd’hui c’est moi qui suis retenu, c’est parce que Dieu a décidé ainsi. J’appelle tout le monde à l’union, à l’accompagnement et au dialogue social », sollicite Boubacar Diallo.

Il faut rappeler que ce choix de Boubacar Diallo fait suite au contrôle des dossiers des deux candidats par les membres du jury, présidé par un magistrat du parquet du tribunal de première instance de Mamou.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

