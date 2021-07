“MTN et Cellcom opèrent en Guinée sans licence d’exploitation” (DG ARPT)

Incroyable ! En république de Guinée, les sociétés de téléphonie mobile la sud-africaine MTN et Cellcom opèrent sans licence d’exploitation. C’est une annonce faite, ce jeudi 29 juillet à la presse par le directeur général de l’autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT), Yacouba Cissé.

” (…).On cherche à ce que les deux autres (MTN et Cellcom) qui opèrent illégalement se régularisent. Nous sommes en train de régulariser les Licences des autres, sur les trois, un seul est en règle. Cela fait deux ans, ils trichent, on fait en sorte qu’ils prennent la bonne route. L’Etat pouvait tout simplement fermer, mais on fera perdre des emplois”, a déclaré Yacouba Cissé qui promet que son agence va réguler le secteur de la téléphonie.

Par ailleurs, il a ‘indiqué qu’il y a des mesures qui sont désormais prises par son institution pour mettre fin à de telle chose dans le secteur de téléphonie dans le pays.

Mediaguinee