MUFFA et MC2 : le ministre Taran et le maire Tos sensibilisent les jeunes et femmes de Matoto 

Le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté s’est rendu ce vendredi 4 octobre à la mairie de Matoto. Objectif, procéder avec le maire de la plus grande commune du pays à l’information et sensibilisation de la population sur le prêt financier que souhaite leur faire le président Alpha Condé à travers les structures MUFFA et MC2.

Selon le ministre Mamadou Taran Diallo, il s’agit d’un outil de développement du président Alpha Condé mis à la disposition des jeunes et des femmes.

« Je suis venu ici pour savoir si les outils de développement du président de la République le Professeur Alpha Condé a mis à la disposition des jeunes et des femmes à travers Afriland Bank qu’on appelle Muffa et MC2, est-ce que c’est connu, appliqué et au bénéfice des populations de Matoto. Vous avez vu donc les échanges ont porté avec les femmes et les jeunes pour savoir que l’unique MUFFA qui existe ici est à Bonfi. Nous devons nous engager et faire en sorte que les MUFFA et les MC2 arrivent à être domiciliés à Matoto et que les jeunes et les femmes de Matoto puissent souscrire à ces capitaux pour dérouler leurs activités économiques et financières », explique-t-il.

Parlant de ce choix porté sur les femmes et les jeunes, Taran Diallo déclare que cela s’explique par leur combat dans la vie sociopolitique du pays.

« Comme on l’a dit, les femmes sont d’abord les porteuses et les militantes de la paix et la sécurité. Vous connaissez les femmes, on les appelle les mères de famille et quand tu es mère de famille c’est que tu ne veux d’aucun problème qui puisse atteindre ton mari et tes enfants. Et les jeunes c’est les acteurs de tout ce qui est militantisme, de tout ce qui est activités juvéniles, activités politiques, activités de la société civile. Donc tout ce qu’ils touchent ces sigles-là sont des sigles porteurs de la stabilité et de la quiétude dans notre pays », a-t-il ajouté.

Mamadouba Tos Camara, maire de la commune de Matoto lui dira que cette action vise à remédier à tout ce qui freine les services sociaux de base dans la commune de Matoto.

« Si vous me demandez les actes que nous comptons poser aujourd’hui pour notre commune, je pense que notre souci aujourd’hui c’est tout ce qui fait tare aux services sociaux de base tels que les infrastructures sanitaires, les écoles, l’assainissement qui est l’une de nos priorités aujourd’hui et surtout la formation des jeunes pour leur autonomisation. Nous venons de sortir d’une réunion où le ministre Taran nous accompagne à travers l’Afriland Bank pour venir soutenir nos mamans et les jeunes, mais il faut renforcer les capacités avant de les doter des moyens pour ne pas qu’une fois les moyens obtenus, on se retrouve dans la déception », a-t-il rappelé.

Aussi faudrait-il rappeler que la priorité du ministre Taran Diallo et du maire Mamadouba Tos Camara est non seulement le renforcement des capacités des principaux concernés mais également leur éviter de tomber dans les disgrâces de la banque.

Maciré Camara

+224 628 112 098