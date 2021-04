Multiplication des accidents de la circulation en Guinée : le ministre Damantang veut changer la donne

Les accidents de la circulation sont devenus récurrents en Guinée. De nombreuses familles sont endeuillées par les routes chaque année à travers le pays. L’on se rappelle encore la mort tragique de l’artiste chanteur Abraham Macaulay connu sous le nom de Navigator. Aujourd’hui, sur quoi travaille le gouvernement guinéen, notamment son ministère en charge de la Sécurité pour inverser la tendance ?

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tente d’y apporter une réponse. « Le plus gros défi, c’est de faire qu’il y ait moins d’accidents, parce qu’il aura plus de communication, plus de protection. On va passer par les auto-écoles agréées, les permis de conduire biométriques, facilement identifiables. Le contrôle effectif va s’ajouter à ça. Ce qui va permettre d’avoir sur la route des conducteurs mieux formés et des véhicules autorisés, mieux entretenus. Ça, déjà, ça diminue le risque d’accident », a annoncé Albert Damantang Camara, dans l’émission ‘’Mirador’’ ce vendredi.

Yamoussa Camara

657851102