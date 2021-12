Musique : Antoine Flingo signe son retour avec le single « Epouse-la » après environ 5 ans d’absence

A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mercredi 8 décembre 2021, à la maison commune des journalistes, l’artiste Antoine Flingo a présenté son nouveau single » Épouse-la ».

Après environ 5 ans d’absence sur la scène musicale guinéenne, Flingo revient avec ce premier opus de son prochain album dont la sortie est prévue pour 2022. Auteur des morceaux à succès, « Monet » « Cousine » ou encore « Bo », l’artiste vise à travers son nouveau single conseiller et sensibiliser surtout les jeunes hommes célibataires qui hésitent encore à sauter le pas. Un morceau de style afro enregistré au studio arcef de facri.

« Épouse-la, ce n’est pas qu’un projet, ce n’est pas qu’une musique et ce n’est pas qu’une chanson. Épouse-la, c’est une sensibilisation, parce que nos jeunes d’aujourd’hui ont du mal à s’engager. Ils ont beaucoup plus de facilité à draguer les « gos » dans le quartier et en se quittant chacun se cherche. Ils passent beaucoup plus de temps à s’amuser que de s’engager. Moi, j’ai été inspiré parce que je suis de cette catégorie de jeunes… j’ai compris qu’en se mariant, on a le sens de la responsabilité. À partir du moment qu’on sait qu’on a des charges, on a des responsabilités, il y a un petit côté sécurité qui est là. Le projet, aujourd’hui c’est appeler les jeunes à s’engager parce que la femme ne peut pas demander la main d’un homme, quelque soit le temps que vous allez passer, quelque soit l’amour qu’elle a pour toi. Souvent, il y a des femmes, elles sont très amoureuses, elles veulent de l’homme, elles veulent que ça parte au sérieux mais le gars n’est pas prêt, il n’a pas ça dans la tête, il est là et elle est dans l’attente parce qu’elle l’aime. Or, pourtant il y a d’autres qui veulent d’elle mais puisqu’elle est encore amoureuse, généralement beaucoup de nos sœurs ont refoulé beaucoup de chances à cause d’un homme qui ne fini pas par les épouser. Je me suis dit qu’il fallait passer ce message et en même temps servir d’exemple », a expliqué l’artiste.

À préciser que la sortie officielle du single « Épouse-là » est prévue pour ce mercredi 8 décembre à 18 heures GMT.

Maciré Camara

