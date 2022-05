Musique/FEMUA 14: San-Pédro baisse les rideaux ! [De notre envoyé spécial]

🔴San-Pédro, CÔTE D’IVOIRE] Ville hôte de la 14ème édition du festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), les populations de San-Pédro se sont mobilisées massivement à la place Rotary, dimanche 15 mai dernier pour baisser les rideaux du festival. C’était l’apothéose !



La ville portuaire était en fête. Autorités de la région, partenaires et invités ont reservé un acceuil chaleureux aux organisateurs et artistes invités pour la grande messe. De 22h à 6h du matin, les spectateurs, festivaliers ont chanté, dansé et très heureux de voir leurs artistes. Youssoupha, Yodé et Siro, Debordo Leekunfa, Suspect 95 et Rocky Gold vont se succéder et enflammer la scène.



Du rap au zouglou en passant par le coupé décalé, le public de San-Pédro a vibré aux rythmes de la musique. Les chanteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour rendre cette soirée magique. C’était vraiment top et les populations ne seront pas prêtes à l’oublier. Ainsi, le FEMUA 14 prend fin.



Il faut rappeler que le FEMUA 14 avait pour thème:《Entrepreunariat et employabilité des jeunes 》a eu lieu du 10 au 14 à l’institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à Abidjan et le 15 mai 2022 dans la ville hôte de San-Pédro à plus de trois cent (300) kilomètres de la capitale ivoirienne.

Rendez-vous en 2023 pour le FEMUA 15.

Aly Bongo LENO, depuis Abidjan pour mediaguinee.com