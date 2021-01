Musique : l’album ‘’Allah nous wali’’ de l’artiste King Alasko sortira le 14 février prochain, à Conakry

En prélude de la sortie de l’album de l’artiste King Alasko, la structure Meurs Libre Prod a tenu une conférence de presse ce jeudi, 21 janvier pour parler de l’artiste et de son album. King Alasko est un jeune de la vingtaine d’années qui a commencé la musique à l’âge de 12 ans. Il est allé à la structure Meurs Libre Prod et aujourd’hui, il sort son tout premier album intitulé « Allah nous wali ».

« Il est question pour nous de parler de King Alasko en tant qu’artiste qui lance sa carrière et de son tout premier album ‘’Allah nous walli’’. C’est l’occasion pour nous chez meurs libre prod de mettre en avant un jeune guinéen pétri de talent. Aujourd’hui, il est important pour nous que la Guinée soit compétitive sur le plan mondial musicalement. On a déjà les aînés qui font beaucoup et on a besoin de la relève pour continuer le combat », explique Abdoul M’baye producteur de l’artiste.

Ce jeune artiste a, au cours de rencontre promis à ses fans beaucoup de surprises le 14 février prochain, à l’esplanade du palais du peuple.

« Faire sortir mon album c’est une fierté pour moi et toute mon équipe, après tant d’années. Je vous promets plein de surprises et c’est un concert 100% life », dira King Alasko.

Pour sa part, le ministre des Sports et de la Culture a appelé le peuple de Guinée d’accompagner les artiste guinéens.

Selon le ministre Bantama Sow, « aujourd’hui, il y a un travail qui est en train d’être fait au Ministère. Il y a un fond qui est créé au niveau du Ministère de la Culture pour accompagner les bonnes initiatives. Souvent quand nos artistes sortent leur album, ils chantent les gens et ils ont des voitures ou d’autres choses. Ça c’est fini en Guinée, les gens n’ont pas d’esprit d’investir, il faut investir sur les artistes. Et je vous rassure que nous avons décidé de nous battre pour la jeunesse guinéenne quelque soit la position. Par ce que je sais qu’avec vous, nous pouvons allez loin », a-t-il souligné.

Rachidatou Bah