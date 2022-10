Musique: Mimi Payapaya annonce la sortie de son premier album intitulé  « Femme Battante « 

Au lieu du 29 octobre 2022, finalement l’album « Femme Battante »de Mimi Payapaya sortira lors de son concert prévu le 2 décembre au palais du peuple à partir de 18 heures. Cette annonce a été faite au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée hier vendredi 7 octobre à la maison commune des journalistes. Selon l’équipe managériale, cet album de 16 titres a été produit par Diak Music Prod et parle des réalités vécues comme le pardon, l’amour, la reconnaissance et autres.

A l’entame de son intervention, le manager de l’artiste est revenu sur les raisons qui les ont poussés à changer la première date du concert. Selon son manager Lama Reggae, cela est lié aux travaux qui sont en train d’être réalisés au palais du peuple.

Pour sa part, Aminata Condé communément appelé Mimi Payapaya, a tenu à expliquer pourquoi le titre « Femme Battante « . Selon elle, cela serait parti d’un simple constat. « Là je peux vous répondre que même en me voyant moi je suis une femme battante. Et puis,actuellement en Guinée parce que c’est ici je connais à 100%, je peux reconnaître que les femmes se battent à 100% pour soutenir la famille. Alors ce titre là n’a pas été chanté au hasard. Mais je l’ai chanté parce que moi même je suis la fille d’une femme battante et puis je suis fière de l’être. Et en même temps ici chez nous en Guinée, tu veux, tu ne veux pas, il faut le reconnaître qu’on de bat. La Guinée c’est la Guinée, les hommes travaillent mais les femmes travaillent à 100%. C’est cela le titre « Femme battante » je l’ai composé. Je vous donne l’exemple. À 4 heures du matin ou à 3 heures, vous partez à Matoto ou à Entag, à 36 ou à Madina, vous allez trouver les braves femmes là-bas qui se battent pour soutenir la famille. Alors est-ce qu’il y a des vraies « Femmes Battantes » chez nous ou bien il n’y en a pas? », a indiqué Mimi Payapaya.

Le jour du concert, Mimi Payapaya promet de donner le meilleur d’elle. Elle invite donc ses fans à venir massivement au palais du peuple pour assister au concert. Plusieurs featurings sont annoncés dans cet album par le manager.

Christine Finda Kamano

622716906