Musique : Takana Zion annonce la sortie de son album ‘’Human Suprémacy’’

En prélude à la sortie de son 6è album, intitulé ‘’Human Suprémacy’’ (la suprématie humaine) prévue le vendredi, 4 juin prochain en France, le reggaman, Mohamed Mouctar Soumah, alias ‘’Takana Zion’’ a animé une conférence de presse ce jeudi, 20 mai 2021 à Zion City, situé dans le quartier de Doumbouya, commune urbaine de Coyah.

Ce nouvel album est composé de 11 titres, dont Human Suprémacy, humble lion, Dans l’Atlantique, black Mary et Energy feat Sizla. Dans ce nouvel album, 3 morceaux sont chantés en français, 1 en Sousou et les 7 autres sont en Anglais.

Face à la presse, Takana Zion a souligné : « Human Suprémacy est un album qui est le fruit de beaucoup de patience. Parce que nous l’avons enregistrer dépuis 2018 et il ne sort enfin qu’en 2021. Depuis janvier 2018, Human Suprémacy a été enregistré en Jamaïque, précisément en Kingston au studio mix larbe avec la complicité de mon ingénieur de son qui est décédé (paix à son âme). Vu la crise sanitaire dans le monde, vu la réalité humaine dans l’industrie musicale et l’état actuel de la musique guinéenne, nous nous sommes dits de mettre certaines stratégies ensemble et que nous devrions attendre à nous réinventer, pour que nous adoptions de façon de vendre la musique et de le faire consommer par des stratégies et des idées qui pourraient nous aider à vivre de notre musique et aussi à donner un exemple aux artistes guinéens et de la sous-région à adopter les mêmes stratégies. »

Parlant de la musique guinéenne dans l’ensemble, il précisera que l’industrie musicale est aujourd’hui morte en Guinée. « Pourquoi ? Parce qu’avant, quand on enregistrait des albums, Zion prophète rappel à l’ordre, on avait CDS production sur place, on avait Amacif, on avait Gris Gris production depuis des temps. Donc à chaque fois qu’on enregistrait des albums, il y’avait toujours un grand producteur qui venait acheter cet album et ensuite, le mettre sur le marché tout en garantissant le droit avec eux à travers le bureau guinéen du droit des auteurs. »

Pour la sortie de l’album Human Suprémacy, la maison de production envoyera 200 CD à la méga star Takana Zion afin qu’il soit vendu en Guinée aussi.

Arappeler que le coût de l’album Human Suprémacy s’élève à hauteur de 60.000 dollars et le disque sera vendu à titre symbolique à 500 euro soit 5 millions de francs guinéens à travers le monde.

Kalidou