Musique : Takana Zion en quête d’un disque d’or

Après la sortie de son sixième album, Human Supremacy, le 4 juin dernier, le reggae-man international guinéen , Mohamed Mouctar Soumah, alias ‘’Takana Zion’’ était devant la presse ce jeudi 24 juin 2021 dans son sanctuaire de Zion City à Coyah. Objectif : remercier la presse pour son rôle joué dans la sortie de cet album mais aussi inviter ses fans, mélomanes et concitoyens guinéens à acheter un CD de ce nouvel opus, afin qu’il atteigne 50 mille ventes. Un record de vente qui lui décernera un disque d’or.

C’est devant un parterre de journalistes de la presse publique et privée qu’il a souligné : « nous vous avons invités ici, c’est pour vous remercier et vous montrer que nous les rastas, nous ne sommes pas des ingrats. Par la grâce de l’Eternel et par votre complicité et soutien aussi, on a réussi à relever ce défi. Et vous dire aussi que le travail commence maintenant. Tout ce qu’on a fait, c’était un simple bruit pour annoncer la sortie de l’album. Aujourd’hui, votre rôle, en tant que hommes de médias, c’est de faire en sorte que tous les Guinéens qui vivent hors de la Guinée, à travers le monde entier, qu’ils puissent acheter l’album ‘’Human Suprémacy’’ à travers leurs cartes bancaires, parce qu’il faut porter la culture guinéenne au plus haut sommet.”

Plus loin, il a affirmé ceci : « à part feu Mory Kanté, aujourd’hui aucun artiste guinéen n’est en train de vendre son disque sur le marché international. Donc nous profitons de cette occasion pour que vous fassiez en sorte que Takana Zion soit une victoire pour la jeunesse guinéenne et de la musique urbaine. Je ne peux pas faire ça à travers mon talent, il faut que vous apportiez votre soutien et que le peuple apporte son soutien. On ne peut avoir un disque d’or aujourd’hui, que par le concours de son pays. Takana Zion est connu à travers le monde, mais la base de Takana c’est la Guinée. Donc nous comptons sur vous chers frères et sœurs et de faire en sorte que cet album soit un disque d’or. C’est ça l’objectif de cette rencontre. Il ne faut pas se voiler la face. »

A rappeler que l’artiste Takana Zion se prépare pour participer à plusieurs rendez-vous en Occident.

Kalidou Diallo