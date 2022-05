Musique urbaine : le concert de l’artiste One Time prévu ce samedi 7 mai

Après plusieurs reports, le jeudi 5 mai 2022, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée au stade Général Lansana Conté, où il était accompagné de son manager et des artistes Singleton et Lil Sacko du groupe Instinct Killers, l’artiste chanteur Aboubacar Soumah alias One Time a annoncé la sortie de son album N’tondi, pour ce samedi 7 mai au stade « Petit Sory » de Nongo. Cet album est composé de 20 titres, dont 15 titres et 5 bonus.

Selon l’artiste, cet album représente tout pour lui, il promet donc de donner le meilleur de lui sur scène. « C’est un album qui représente beaucoup de choses pour moi. C’est un album qui représente en fait mon avenir, les 10 ans d’expérience que j’ai passé dans le ghetto. Et aujourd’hui, je me dis que ça porte fruit. Le public guinéen doit s’attendre vraiment au vrai ONE TIME, un mec qui assure côté live et tout, qui promet de livrer un album qui va éveiller les consciences comme d’habitude. Dans l’album, comme je le disais, il y a 20 titres. On a 15 titres et 5 bonus. Les thématiques débattues dans l’album, c’est les faits de société, c’est des maux qui gangrènent la société », a indiqué One Time.

Macka Traoré, le manager de l’artiste One Time, rassure que les préparatifs sont à 70%. « On fait plein de choses jusqu’hier. Aujourd’hui les enfants sont en train de faire un carnaval pour informer toutes les personnes de Lambanyi jusqu’à 36. Au-delà de ça, on a fait appel aux musiciens du Sénégal pour qu’on ait au-delà du concert, un projet sur scène. Mais vous allez vous rendre compte que depuis 8 heures, on est aussi en train d’installer la logistique, on a tenu des réunions avec la police, la gendarmerie. On est en train de vendre des tickets. Pour l’organisateur et le producteur que je suis, je peux encore réaffirmer le fait qu’on est à 70% parce que le reste,c’est le jour J », a-t-il rassuré.

Après plusieurs années d’attente, aujourd’hui, Macka Traoré demande au public guinéen de venir honorer leur artiste One Time. « Quand One Time a sorti Am bàa, il y a des gens qui venaient dans mes inbox pour me dire que c’est maintenant il faut le faire. Après la sortie, N’tondi ça fait le tour du monde, d’autres ont pensé que c’est en ce moment qu’il fallait le faire. On a aujourd’hui M’ma bobo, on a Simiti, on a plein de choses et c’est les mêmes personnes qui pensent qu’il faut le faire maintenant. On les a écoutés, on est en train de le faire maintenant. À eux de venir le 7 pour nous prouver qu’ils ont attendu One Time depuis 10 ans. C’est à eux de venir pour prouver que quand tu es bon en Guinée, quand tu ne fais pas le buzz, les gens peuvent venir t’accompagner. Ce que j’attends des gens, c’est d’accompagner un artiste qui en vaut la peine, c’est d’accompagner un artiste qui a attendu, c’est de dire à One Time que quand tu travailles, au-delà de tout, le public guinéen peut t’accompagner. C’est le seul message que j’ai. Venez, on va vous offrir un vrai spectacle. On est rassuré, on a édicté 5000 tickets et aujourd’hui, où je vous parle là, on a vendu les 5000 tickets. Et les gens demandent encore les tickets. Je suis super confiant, mais je le dis encore moi, je suis un producteur qui est capable de faire un concert à mon artiste quand une seule personne est là, parce que cette personne qui est venue, on doit la respecter. Et après, on doit respecter la date que nous-mêmes on a fixée. Mais le public guinéen que je connais est mélomane et amoureux de la bonne chose, il va être au rendez-vous, je suis certain », a-t-il demandé.

Selon le manager, tout ce qu’il faut en matière de sécurité et de sonorisation, est déjà acquis et prêt.

Christine Finda Kamano

622716906