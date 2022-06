Musique urbaine : Lil Saako du groupe Instinct Killers annonce la sortie de son premier album solo

Lil Saako, membre du groupe musical Instinct Killers va sortir son premier album solo, dénommé « N’khongni Dakhi ». L’annonce a été faite ce mercredi 1er juin lors d’une conférence de presse. La sortie officielle de l’album est prévue le 25 décembre. C’est un album Afro-tradi composé de quinze (15) titres.

Mais avant, le premier titre Zapata dudit album sera disponible le vendredi 3 juin, sur la chaîne YouTube du groupe et celle de l’artiste.

Selon l’artiste, cet album permettra de valoriser la musique et la tradition guinéenne au niveau international : « Il faut juste retenir que Lil Saako vient pour promouvoir la culture guinéenne. La vocation de l’album, c’est de mettre en valeur notre tradition à l’international. Cet album me permettra d’identifier la musique guinéenne à l’international. Je suis un enfant du bas quartier. C’est pourquoi, c’est un album du bas quartier pour montrer à l’opinion internationale ce que nous aussi, nous pouvons faire. Je suis né et grandi à Coléah. On a tellement de messages à véhiculer. C’est un album Afro-tradi. C’est une création de moi-même…Là, j’ai l’opportunité de m’identifier dans la musique mondiale. Chaque fois, je vois qu’on danse des musiques américaines, nigérianes. Pourquoi ne pas danser nos musiques guinéennes accompagnées de tam-tam, de balafon? Alors qu’en Guinée on a tellement de choses. Je ne sais pas si c’est le complexe ou quoi? La vocation, c’est de montrer au monde entier nos valeurs culturelles », a-t-il déclaré.

Venu soutenir son frère artiste, Oudy 1er a invité les mélomanes guinéens à accompagner Lil Saako.

« C’est un plaisir pour moi d’être à côté de mon frère Lil Saako qui est une valeur sûre de la musique urbaine guinéenne, qui fait partir d’un groupe mythique qui procure beaucoup de bonheur depuis le début de leur carrière, en tant que danseur mais aussi en tant que chanteur. Depuis un très bon moment, ils font beaucoup pour la promo de la culture guinéenne. Donc, naturellement, c’est un énorme plaisir pour moi d’accompagner Lil Saako pour la sortie de son premier album mais aussi pour l’accompagner pour son concert qui, premier du genre de l’artiste depuis qu’il a commencé sa carrière. Parce qu’il a toujours évolué en duo avec Fish Killers mais cette fois-ci, il va faire son premier grand concert et pas n’importe où, au stade petit Sory de Nongo. Je suis convaincu déjà que ça sera plein de réussite parce que le public mélomane guinéen est l’un des meilleurs du monde. Moi, je dirai ça et en plus, il a le soutien de tous les artistes guinéens pour cette première sortie », a lancé Oudy 1er avant d’ajouter : « Ce que j’ai aimé tout à l’heure, c’est l’originalité de ce clip, qui une fois en valeur de pas de danse, on voit made in Guinée. Le clip a été tourné ici de manière un peu spécial. Donc, c’est de l’innovation. Félicitations à lui, félicitations pour ce travail abattu et je reste convaincu que la suite sera encore meilleure. Je suis très heureux de l’accompagner et j’appelle tous les fans de Oudy 1er de l’accompagner parce que moi-même, je serai de la partie ».

Selon Marcus du groupe Banlieuz’Art, au début, il avait mal perçu la démarche des deux artistes du groupe Instinct Killers. Mais qu’aujourd’hui, il dit apprécier l’idée : « …Quand j’ai appris que le groupe allait se lancer dans deux aventures différentes, j’étais tout de suite choqué mais plus tard après, quand j’ai compris leur stratégie, quand j’ai compris qu’ ils avaient un schéma dont l’objectif est commun. C’était d’abord de se concentrer sur l’album de Fish Killa, le même groupe se concentre au tour de l’artiste, Lil Saako. Il y a toujours la symbiose. Pour moi, le groupe Instinct Killers existe encore. Mais je pense que s’ils ont décidé de nous donner des albums solo, c’est pour innover, c’est pour nous donner autres choses. A un moment, on peut se lasser de la musique d’un artiste même si on est fan. Mais quand la donnée change, le schéma change. Ça apporte du nouveau et ça plait aux gens. Je pense qu’il n’a rien de mauvais dedans. J’apprécie énormément la complicité, le fait qu’ils soient ensemble, soudés et qu’ils aillent jusqu’à faire les albums de chacun mais avec tout le monde. Donc j’apprécie ça. Lil Saako, c’est artiste que je respecte pour sa vision. Il a toujours eu de grandes visions, il a toujours eu de grands rêves depuis qu’ il était Coléah. Aujourd’hui, il est entrain de réaliser ses rêves. Ce n’est pas magique… », a t-il indiqué.

L’artiste qui se fait appeler ambianceur promet un spectacle géant aux mélomanes le jour de la sortie de son album

