Naby Keita, champion d’Angleterre : ‘’je dédie ce titre au peuple de Guinée’’

Une grande fierté, un bel accomplissement et surtout le travail de toute l’équipe récompensé. Merci à ma famille, aux supporters de Liverpool pour leur soutien incessant mais aussi au peuple de Guinée à qui je dédie également ce titre de champion d’Angleterre / A great pride, a great accomplishment and especially the work of the whole team rewarded. Thanks to my family, to the Liverpool supporters for their continued support but also to the people of Guinea to whom I also dedicate this title of champion of England. WE ARE CHAMPIONS. WE ARE LIVERPOOL AND THAT MEANS MORE