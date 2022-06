Nagnalen Barry, ministre Agriculture : « pourquoi j’ai décidé d’assurer moi-même l’intérim à la tête de la SOGUIPAH »

Les jours se suivent et se ressemblent pour la Soguipah [Société Guinéenne de Palmiers à Huile et d’Hévéas]. Le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage Mamoudou Nagnalen Barry a trouvé un raccourci qui passe très mal : prendre le contrôle de la société après le renvoi de Michel Beimy pour « détournement de fonds ». Pour tenter de taire les polémiques, M. Barry a motivé sa décision dans un post…👇👇

AUTO-NOMINATION EN INTÉRIM A LA SOGUIPAH

En période de crise et d’intérim, c’est une pratique connue (par les initiés) qu’un décideur se nomme (self-appointment) jusqu’à la fin de la crise ou de l’intérim.

Il faut simplement taper sur Google pour voir qu’un président de la république et le propriétaire d’un des plus grands clubs de foot au monde, ont fait la même chose cette semaine.

La semaine passée, j’ai décidé d’assurer moi-même l’intérim à la tête de la SOGUIPAH afin de décharger notre inspecteur général (que j’avais nommé intérimaire) chargé par un autre dossier urgent. Ça crie par endroits 😂😭!

Ne cherchons pas des problèmes partout. Ne les inventons pas.

Conformément à la volonté du Président de la Transition, les choses seront gérées dans la sérénité, jusqu’à la nomination du DG définitif. La SOGUIPAH étant une grande priorité pour le Président et le Premier Ministre, cette nomination ne saurait tarder.

Bonne chance à la Guinée, mettons nous au travail.