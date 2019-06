Naissance du Mouvement GPT Renouveau : ses membres s’en prennent violemment à Kassory...

Un an après la fonte de Guinée Pour Tous (GPT) du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana dans le RPG Arc-en-ciel, le Mouvement politique GPT Renouveau voit le jour. C’est l’œuvre de certains anciens collaborateurs de l’ancien leader du défunt parti GPT.

Ces jeunes cadres qui ont procédé au lancement officiel des activités de leur mouvement politique et Citoyen, ce vendredi à Conakry, reprochent à l’actuel chef du gouvernement guinéen de sacrifier leurs plusieurs années de labeur à cause d’un poste dans le gouvernement du président Alpha Condé.

« Je voudrais vous rassurer que ce mouvement est une initiative de cadres éclairés très proches collaborateurs du leader de l’ancien parti GPT qui ont rejeté en bloc la décision opportuniste et unilatérale qui a conduit à l’absorption politique de GPT dans le RPG arc-en-ciel », a déclaré le porte-parole du mouvement GPT Renouveau, Aboubacar Mansaré.

Le 15 octobre de cette année, rappelle M. Mansaré, GPT aurait fêté ses 10 années d’existence dans l’arène politique guinéenne.

» En effet, nous avons fait l’erreur de soutenir un leader qui a sacrifié l’intérêt général au profit d’une haute fonction administrative, nous avons soigné et vulgarisé son image malgré les rumeurs persistantes dont il faisait l’objet dans le pays. Nous avons enregistré des pertes en vies humaines et des handicapés à vie pour le rayonnement du parti qu’il présidait, nous nous sommes investis humainement, intellectuellement, logistiquement et financièrement pour conquérir et exercer le pouvoir en Guinée », martèle le leader du Mouvement.

Plus loin de fulminer en disant que Kassory Fofana, pour sa part, a choisi de les sacrifier pour ses ambitions personnelles.

« Nous avons donc tirer les meilleures leçons de notre engagement politique. Car, savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités quelles qu’elles soient, voilà la vraie voie vers la rédemption. C’est la démarche qui est la nôtre en ce moment précis », a-t-il souligné.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

Déclaration de lancement officiel du mouvement politique et citoyen GPT Renouveau

Mesdames et messieurs les journalistes ;

Mes chers compatriotes ;

Il y a des jours qui, qu’on le veuille ou non, font date dans l’histoire d’un groupe ou d’un pays en raison de l’importance particulière de l’événement et de l’impact certain qu’il a sur le présent et l’avenir. Cette conférence de presse pourrait, sans doute, en faire incontestablement partie.

Mesdames et messieurs ;

S’il y a un constat qui est partagé par l’immense majorité des Guinéens aujourd’hui, c’est qu’il y a une énergie positive dans le pays, une envie de changement, une forme de sentiment de mal être terrible qui consiste à dire, on voudrait mieux faire, mais hélas, on finit toujours par retomber dans les défiances et les divisions ethno-stratégiques.

Mes chers compatriotes ;

Vous conviendrez aisément avec moi que notre pays est devenu au fil des années la proie d’une épidémie de crises qui accable le plus grand nombre de personnes. Les équilibres sociaux se détériorent, ceux du climat et du vivre ensemble s’effondrent. Les Hommes et les Femmes de notre temps sont désemparés.

Ils craignent pour leur emploi, leur sécurité, leur environnement, leur santé et l’avenir de leurs enfants. La marche triomphante du progrès prend les allures d’un immense malentendu, les conditions de vie se dégradent, les difficultés s’accumulent, la précarité devient un sentiment prégnant.

Ces réalités engendrent pour beaucoup de nos compatriotes, la peur persistante du chômage sans fin, du déclassement, de l’exclusion, c’est l’angoisse d’un quotidien de plus en plus insupportable, le mal être récurrent, la perte des repères, la dissolution du lien collectif et des solidarités.

Dans ce moment de gravité, nous avons l’intime conviction que la Guinée, aujourd’hui affaiblie et déboussolée, a tous les atouts pour rebondir. La créativité humaine ne fait pas défaut. Fixons-lui des priorités sans confondre progrès et performance.

Le changement est déjà en marche dans la société civile. Il faut l’encourager, le légitimer, l’accompagner par la cohérence de l’action commune en fixant ensemble de nouvelles priorités.

Mesdames et messieurs ;

Mes chers compatriotes ;

Nous avons pour notre part franchi un cap. Jusqu’ici nous croyons que notre mode d’engagement a été utile. En conscience, nous estimons qu’il doit passer maintenant à une autre étape.

Nous avons pris du temps, nous avons réfléchis, nous avons consultés, nous avons associés beaucoup de personnes, nous avons enfin décidé créer un mouvement politique et citoyen dénommé GPT RENOUVEAU en vue de mettre au service du changement, le capital de confiance que nous avons pu accumuler ces 10 dernières années.

Cependant, nous savons que nombreux d’entre vous se poseront la question de savoir pourquoi GPT RENOUVEAU ?

Pour répondre à cette interrogation, je voudrais vous rassurer que ce mouvement est une initiative de cadres éclairés et très proches collaborateurs du leader de l’ancien parti GPT qui ont rejeté en bloc la décision opportuniste et unilatérale qui a conduit à l’absorption politique du GPT dans le RPG ARC EN CIEL.

Mesdames et messieurs ;

Le 15 octobre de cette année, le GPT aurait fêté ses 10 années d’existence dans l’arène politique Guinéenne.

En effet, nous avons fait l’erreur de soutenir un leader qui a sacrifié l’intérêt général au profit d’une haute fonction administrative, nous avons soigné et vulgarisé son image malgré les rumeurs persistantes dont il faisait l’objet dans le pays, nous avons enregistré des pertes en vies humaines et des handicapés à vie pour le rayonnement du parti qu’il présidait, nous nous sommes investis humainement, intellectuellement, logistiquement et financièrement pour conquérir et exercer le pouvoir en Guinée.

Pour sa part, il a choisi de nous sacrifier pour ses ambitions personnelles, nous avons donc tirer les meilleures leçons de notre engagement politique. Car, savoir reconnaitre ses erreurs, assumer ses responsabilités quelles qu’elles soient, voilà la vraie voie vers la rédemption. C’est la démarche qui est la nôtre en ce moment précis.

C’est pourquoi, à la mémoire de nos regrettés, feu Fodé Abass Yansane, ancien coordonnateur de GPT Matam, feu Elhadj Kerfalla BANGOURA, ancien secrétaire permanent du parti, feu Elhadj Aboubacar Gabon CAMARA ancien membre du bureau exécutif national, feu Fofez ancien responsable du parti à Kaloum, la victime de l’accident mortelle sur la route de kamsar en 2010, feu Delva TOUNKARA, Feu Ibrahima DIOP ainsi que toutes les militantes, militants et responsables de l’ancien GPT qui ont été rappelés à Dieu, nous vous invitons à observer une minute de silence.

Je vous remercie !!!

A cet égard, nous voudrons vous affirmer ici qu’aucune ambition politique aussi noble soit-elle n’est au-dessus de la vie des Guinéens. A nos yeux ce sont nos différences qui enrichissent le débat politique et confèrent à la démocratie toute sa beauté et tout son sens.

Ne nous y trompons jamais, les sociétés qui avancent, les pays qui engrangent d’importantes victoires sur le marché hautement concurrentiel du développement sont ceux qui savent tirer les enseignements, tous les enseignements des événements douloureux qui jalonnent leur histoire et forgent leur communauté de destin.

Chères sœurs, chers frères,

Nous comprenons les partisans de la victoire qui estiment que les frustrations que nous avons connues nous mèneront dans une démarche de vengeance ou de revanche. Et nous leurs disons qu’aussi difficile qu’ait été l’épreuve que nous avions vécue au GPT, fidèle à notre engagement de ne jamais être du mauvais côté de l’Histoire, nous n’encouragerons aucune tentation de vengeance ni aucune velléité de revanche. Car, Vengeances sur vengeances, revanches sur revanches, ne feront que précipiter notre pays dans l’abime, dans le chaos, bref dans un déclin irréversible.

Mes chers compatriotes ;

Apaiser, se rassembler, réformer… voilà en trois mots ce qui anime notre démarche.

Apaiser d’abord en commençant par éviter les controverses ou les clivages inutiles qui ne répondent à aucune préoccupation prioritaire des Guinéens ;

Se rassembler ensuite au-delà des appartenances partisanes et des frustrations politiques ressenties notamment au niveau des militants et sympathisants de l’ancien GPT ;

Enfin reformer, car nous sommes convaincus que la Guinée a urgemment besoin de réformes profondes : reformes du système éducatif en tout premier lieu sans doute, reformes du système de défense et de sécurité, reformes du système législatif et judiciaire reformes du système de gouvernance etc… la liste n’est pas exhaustive, mais il s’agit d’attirer l’attention du peuple sur la nécessité d’engager des reformes bien préparées. C’est-à-dire co-construire le pays avec les Guinéens sur la base de la compétence et du mérite.

Avec notre volonté commune, le courage et la détermination, je ne doute pas un seul instant que nous pouvons faire de la Guinée le miroir de l’Afrique.

J’en appelle donc aux citoyens et aux citoyennes pour qu’ils se rassemblent et se mobilisent afin de transformer la volonté de GPT RENOUVEAU en énergie collective.

Ensemble, construisons l’alternative qui ne soit pas seulement une alternance de pouvoir. Ensemble, bâtissons l’avenir.

Aboubacar MANSARE

Porte-parole du Mouvement

GPT RENOUVEAU