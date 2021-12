Namandjan Condé du service examens et concours : ‘’cette année, tous les examens seront organisés au mois de juin’’

Tous les examens nationaux (examen d’entrée en 7è, BEPC, Baccalauréat) se tiendront cette année au mois de juin. L’annonce a été faite ce jeudi 23 décembre 2021 par le Directeur des services examens et concours, Namandjan Condé. C’était lors de la conférence de presse que le ministre Guillaume a animé dans les locaux de CEDUST à Kaloum.

A l’en croire, le nouveau ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing tient beaucoup à cette question.

« Le ministre a été catégorique. Il a dit qu’il n’est pas question pour cette année qu’on mette les enfants sous les grandes pluies lors des examens. Et il a exigé que tous les examens soient organisés au mois de juin. Ensuite, il n’a instruit que la livraison des fournitures et matériels soit en bonne place dans ce chronogramme, c’est-à-dire trois mois avant les examens. Aussi, il a existé que la liste des candidats soit disponible au plus tard le 31 décembre. Donc, cette année, tous les examens nationaux seront organisés au mois de juin », a-t-il déclaré.

Youssouf Keita