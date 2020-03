Nana Akufo-Addo, ce bel ami de Sidya Touré

Comme Alpha Condé, Sidya Touré est bien cet autre leader politique guinéen qui a un carnet d’adresses très riche. Il connaît de grands noms et fréquente des leaders recommandables. Son histoire avec l’actuel président du Ghana Nana Akufo-Addo remonte de longtemps. Des indiscrétions racontent que leurs relations se sont renforcées quand le Ghanéen était ministre des Affaires étrangères de son pays et le Guinéen haut fonctionnaire en Côte d’Ivoire.

Le choix par la Cedeao de ce diplomate de carrière, connu pour sa pondération mais ferme dans ses convictions pour conduire la médiation en Guinée n’est pas fortuit. Il connaît bien le président Alpha Condé qui est son aîné de loin et le respecte aussi. Il connaît très bien Sidya Touré et l’admire. Il connaît Lansana Kouyaté et connaît également le chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo.

Toutes ces relations tissées çà et là pourraient rendre la tâche facile au médiateur qui a le grand boulot de rapprocher les positions -très distantes- avant la présidentielle de 2020. Même si déjà, beaucoup soulignent que la Guinée est un autre ”Bourbier africain” pour les médiateurs….

Focus de Mediaguinee