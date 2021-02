Nanfo et Haïdara du Mali: la nouvelle marchandise des Nègres-arabisés

[Par Ansoumane Djala Sékou Camara] Voici les deux hommes qui feront gagner beaucoup d’argent à beaucoup de prêcheurs recrutés par les monarchies wahabites pour propager un islam qui arabise et tue en l’africain l’ensemble de ses valeurs, de sa culture et de sa civilisation qui n’ont pourtant rien à déphasage avec les recommandations divines.

La réception à Bamako avec fastes et honneurs de l’imam révolutionnaire doublé de médecin- pharmacologue en N’ko et chercheur autodidacte panafricain, Nanfo Ismaiïla Diaby a provoqué l’urticaire et l’ire de plusieurs musulmans sous influence wahabites qui ont déjà inscrit son nom dans l’enfer pour le simple fait qu’il a opté de faire toutes ses adorations et invocations divines dans sa langue maternelle, le N’ko.

Eh, bien…Au delà de la haine, du mépris et du rejet et surtout le bannissement qu’il fait objet dans son propre pays, la Guinée, l’homme est déjà le fond de commerce et la marchandise de certains prêcheurs qui vont se proposer combattants de sa ” rébellion” pour obtenir suffisamment d’aide et de fonds nécessaires pour pouvoir détruire ce ” Kaffre”.

Et Haïdara qui entre dans la danse en sa qualité de première autorité islamique de la République du Mali, donne ainsi, sans le vouloir, du travail à ses nombreux rivaux et ennemis jurés.

En tout cas, les deux hommes animent la chronique du Landerneau du monde islamique de la contrée devant une farouche colère de plusieurs prêcheurs et autres têtes enturbanées dont certains prêchent publiquement qu’ils doivent être assasinés.

Oui, c’est cela aussi les africains.

Ils sont devenus plus musulmans et plus exigeants que leurs maîtres arabes qui leur ont pourtant parlé de l’islam et de Allah.

Nanfo Ismaiïla Diaby et Haïdara du Mali, c’est la revitalisation du business de plusieurs prêcheurs longtemps privés des fonds arabes… Désormais ils pourront signer des nouvelles licences ?

N’est ce pas?

Ansoumane Djala Sékou Camara