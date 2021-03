Nanfo Ismaël Diaby dans les couloirs de la Cour suprême

Le célèbre chroniqueur islamique qui officie la prière musulmane en langue nationale maninka était en fin de matinée jeudi à la cour suprême de la République de Guinée en compagnie de son avocat maître Salifou Béavogui.

Nanfo Ismaël Diaby avait annoncé samedi dernier lors d’une conférence de presse à Conakry que sa présence dans la capitale guinéenne s’inscrit dans le cadre de la plainte déposée contre le secrétariat général des Affaires religieuses pour abus de pouvoir et atteinte à la laïcité et à la liberté de culte consacrée par la constitution guinéenne. C’est à la chambre administrative de la Cour suprême que Nanfo par son avocat a demandé l’annulation pure et simple de la décision du Secrétariat Général aux Affaires Religieuses lui interdisant toute activité religieuse sur le territoire guinéen. Nous y reviendrons.

Focus de Médiaguinée