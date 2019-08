N’appelez plus la Guinée ‘’Guinée-Conakry’’ : le ministre des Affaires étrangères demande le respect de la dénomination reconnue

Plusieurs fois dénoncé, le vocable Guinée-Conakry doit enfin cesser. Telle est décision du Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger dans une correspondance adressée au médias nationaux et internationaux. Mamadi Touré a rappelé dans son courrier que « depuis la proclamation de l’indépendance de la Guinée le 02 octobre 1958, la dénomination universellement reconnue et acceptée mentionne clairement « République de Guinée ». Lisez plutôt.

Noumoukè S.