Naufrage aux larges de Madina Koukouba (Kanfarandé) : le gouvernement annonce l’ouverture d’une enquête “sérieuse et diligente”

Conakry le 29 Mars 2021 – Le Gouvernement guinéen informe l’opinion nationale qu’une pirogue de pêche non immatriculée, en partance pour Boffadar et transportant clandestinement à son bord, des passagers et naviguant nuitamment, sans aucune mesure de sécurité et de sûreté a fait naufrage aux larges de Madina Koukouba, sous-préfecture de Kanfarandé, ce lundi, 29 mars 2021 aux environs de 7h du matin.

Le Gouvernement déplore vivement l’accident et son triste bilan provisoire qui fait état de 14 décès, 1 disparu et 15 blessés, actuellement pris en charge pour les soins d’urgence, dans les services sanitaires de Kafarandé, préfecture de Boké.

Le Gouvernement guinéen annonce l’ouverture d’une enquête sérieuse et diligente par les services compétents en vue d’élucider les causes et les circonstances du drame et d’en tirer toutes les conséquences.

Le Gouvernement présente aux familles, aux proches des victimes et à tout le peuple de Guinée, ses condoléances émues et exprime ses souhaits de prompt rétablissement à l’ensemble des rescapés.