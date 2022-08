Naufrage d’un bateau artisanal au large de Kassa: le corps d’un occupant retrouvé à Gbessia-Port 1, ce mardi

Ce drame s’est produit depuis le samedi 27 août dernier au large de Kassa. Selon les témoins, il s’agirait d’un navire de l’école CFP maritime qui avait à bord 12 personnes. Sur les 12, seul le commandant de bord aurait survécu.

Parmi les personnes disparues, un corps avait été trouvé au port de Boulbinet le lundi. Informée, notre rédaction s’est rendue au port artisanal de Gbessia port 1 où le deuxième corps a été repêché ce mardi 30 août aux environs de 9 heures. Il s’agit bien du corps de Abdoulaye Youla, marié à une femme et père de 3 enfants.

Sur les lieux, la police scientifique et plusieurs personnes étaient venues voir ce corps qui était déjà en état de putréfaction. Ses proches qui ont eu à identifier le corps ont confirmé qu’il s’agissait bien de lui.

Kerfala Touré, un employé du bateau qui a chaviré, a indiqué que depuis le dimanche, ils sont à la recherche des personnes disparues. « C’est un bateau qui appartient à l’école CFP maritime. C’est un bateau des stagiaires. Il y avait des stagiaires et le commandant. Pour le moment, seul le commandant a survécu. Abdoulaye Youla retrouvé au port artisanal de Gbessia, c’est l’un de nous, c’est un mécanicien. Le samedi, il était parti en mer, ils ont bougé à partir du port autonome de Conakry. Le commandant du bateau a appelé son chauffeur, à 12 heure 30 pour dire que la mer n’est pas bonne, d’aller dire à sa femme de les retrouver au port. Et après , leurs numéros ne passaient plus. Ils étaient au nombre de 12 personnes. Sur les 12, ils ont retrouvé 2 personnes pour le moment, plus le capitaine qui est le seul survivant . Le dimanche, on a fait sortir une équipe en mer pour les rechercher. On n’a pas pu les retrouver. Le lundi encore, on était parti à leur recherche, on n’a pas pu les retrouver. La mer n’était pas bonne, elle était très agitée. Aujourd’hui, le seul rescapé qui est à Kakossa, c’est lui qui a appelé pour dire que tous les autres sont morts. C’est lui seul qui a survécu . Ce matin, aux environs de 9 heures, on a retrouvé le corps de Abdoulaye Youla à Gbessia port 1. Il avait une seule femme et 3 enfants. Aujourd’hui, je suis très déçu, tous mes camarades de travail sont décédés. Ce que je peux dire aux autres, pour le moment, c’est de rester par terre, l’état de la mer n’est pas bon. Actuellement, la mer est trop agitée », a-t-il témoigné.

En pleurs, Aminata Camara, épouse du défunt, explique les circonstances dans lesquelles elle a appris la nouvelle.

« J’étais partie voir mes enfants à Dubreka, j’ai 3 enfants . Hier à 16h, un de ses petits, du nom de Touré, m’a appelée. Il dit, Ami le grand ne t’a pas appelée ? Je lui ai dit, il ne m’a pas appelée. Depuis qu’il m’a appelée le samedi matin, je cherche à le joindre mais son numéro ne passe pas. Je lui ai dit ou bien c’est son téléphone qui s’est déchargé. Après, il m’a dit qu’ils sont perdus, qu’ils ont été emportés par l’eau. Il a dit, ils seront retrouvés, sois courageuse. J’ai dit d’accord. J’ai coupé le téléphone . Je suis restée comme ça à la maison, jusqu’à 1h du matin. Je n’ai pas pu dormir. A 2 heures, je suis rentrée me coucher. À 4 heures, je me suis levée, je suis allée directement au port. Avant que je ne parte, une information avait été donnée pour dire qu’ils sont morts. Mais ils ne nous ont pas dit qui étaient décédés. On n’avait aucune information claire. J’ai quitté là-bas, je suis rentrée chez moi à la maison. J’ai appelé la vendeuse, je lui ai dit que j’ai été au port mais je n’ai trouvé personne. Elle m’a dit, alors remonte vers Gbessia, tu connais chez le commandant ? Je lui ai dit oui, je connais chez le commandant. Elle m’a dit alors viens là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, j’ai trouvé un monde là-bas. Ses frères me disent qu’ils ont pu identifier son corps mais moi je n’ai pas pu regarder. Que Dieu ait pitié de lui. », a-t-elle expliqué.

Au moment où nous quittions les lieux, la police scientifique cherchait à envoyer le corps chez le médecin légiste. Les autres personnes restent encore introuvables. Et pour le moment, la cause du naufrage n’est pas connue. Et le seul survivant, qu’est le commandant de bord, se trouverait à Kakossa.

Christine Finda Kamano