Naufrage dans la zone de Sorro : l’ANAM révèle que l’accident serait dû à l’état d’ébriété avancé de certains passagers… (communiqué)

L’Agence de Navigation Maritime (ANAM) informe l’opinion publique nationale que dans la nuit du mardi, 01 janvier 2019, aux environs de 20h, une barque de pêche, immatriculée, DC/ANAM/141/2018 au port de pêche de Coléah ayant clandestinement embarqué à son bord des passagers en provenance des iles de Room et à destination du port de Boulbinet, après fermeture des ports et débarcadères, a malheureusement chaviré dans la zone de SORRO.

Depuis la survenance du drame, l’ANAM a pris immédiatement toutes les dispositions nécessaires et utiles de secours et de prise en charge médicale de l’ensemble des passagers. Malheureusement, en recevant les soins médicaux, un homme identifié comme étant le capitaine de la pirogue et une jeune dame ont rendu l’âme.

L’ANAM précise, selon les informations recueillies auprès de plusieurs rescapés, que les causes de l’accident seraient dues à l’état d’ébriété avancée de certains passagers et des mouvements de personnes qui ont provoqué le renversement de la barque.

l’ANAM s’engage à nouveau, dans le cadre de la sécurité et de la sûreté maritimes, à poursuivre son vaste programme de distribution de gilets de sauvetage qui ont permis de réduire considérablement le bilan de cette tragédie.

L’ANAM présente toutes ses condoléances émues aux familles et proches des victimes et annonce l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances du drame et de faire répondre devant la loi les responsabilités impliquées.

Conakry, le 02 janvier 2019

L’Agence de Navigation Maritime