Naufrages à Conakry : le parquet général annonce cinq corps identifiés et instruit des enquêtes contre X

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le parquet général de la Cour d’appel de Conakry indique que cinq corps ont été identifiés suite aux naufrages du navire CFP2 de l’école maritime dénommé « Fatala 2 » et de deux embarcations des ports artisanaux de Kaporo et de Bonfi. Parmi les corps figure celui du mécanicien de « Fatala 2 », Abdoulaye Youla.

Ces naufrages se sont déroulés entre le 25 et le 28 août dernier. De fortes pluies se sont abattues ces jours-là sur la capitale guinéenne.

L’équipage du navire de l’école maritime était de 12 membres.