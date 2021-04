N’Djamena : Louncény Fall réitère l’engagement de l’ONU à accompagner le Tchad

Dépêché au Tchad par le Secrétaire Général des Nations unies Antonio Guterres pour prendre part aux obsèques du Maréchal Idriss Deby Itno, le diplomate guinéen, François Lounceny Fall, Représentant Spécial et Chef du Bureau Régional des Nations unies pour l’Afrique Centrale, a réitéré l’engagement de l’ONU à accompagner le Tchad. Face au Président de la Conseil militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, le 23 avril 2021, Louncény Fall s’est dit réconforté.

« Nous avons été très réconforté également d’entendre, par la voix du conseil militaire que le Tchad continuera à respecter tous ses engagements internationaux. Ce qui nous rassure parce que nous savons le rôle particulier que le Tchad joue dans cette partie de l’Afrique pour la paix et la stabilité, pas seulement au Tchad, dans le bassin du lac Tchad mais au-delà au Sahel. Et les Nations unies donc apprécient cet engagement, pour que les Nations unies commencent à vous accompagner. C’est le message que j’ai porté aussi durant mon séjour aux différents partis et à la société civile que j’ai rencontrés », a expliqué François Lounceny Fall sur les antennes de Tchad TV.

Maciré Camara