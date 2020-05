Nécrologie : Fatou, sœur du journaliste M’Böh a tiré sa révérence à Dinguiraye

Les familles M’Böh, Gack, Gadjigo, Thiam, amis et alliés ont le regret d’annoncer aux parents, amis, collègues et connaissances, le décès de leur mère, tente, épouse, sœur, nièce, Fatou M’Böh connue sous le nom de Fatou ‘’Djoula’’, l’épouse de feu Saidou Gack, fille d’Elhadj Amadou M’Böh et de Hawo Thiam. Décès survenu ce mercredi 13 mai 2020 à l’Hôpital préfectorale de Dinguiraye, des suites d’une courte maladie. Que cette triste nouvelle parvienne aux familles, amis, collègues et connaissances à travers le monde.

Notre regrettée Fatou M’Böh, regagnera sa dernière demeure ce mercredi 13 mai 2020 après la prière de 14 heures au cimetière de Kintikolet au quartier Manden, dans la commune urbaine de Dinguiraye.

La rédaction présente ses sincères condoléances à la famille biologique de feue Fatou M’Böh, aux ressortissants de Dinguiraye résidents ailleurs.

Que son âme repose en Paix Amen !!!